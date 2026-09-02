Dos detenidos por alojar a ocho migrantes en un garaje cobrando 900 euros

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Ceuta, 2 sep (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha detenido a dos personas, ambos vecinos de la ciudad, por haber estado alojando en un garaje a migrantes que accedieron los días 30 y 31 de julio, a los cuales les cobraban hasta 900 euros al mes por ocupar este espacio.

El arresto se ha producido tras una investigación sobre un garaje situado en la Avenida de los Reyes Católicos cuyos propietarios aprovechaban la situación de vulnerabilidad de los migrantes para ofrecerles alojamiento.

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Las plazas de garaje de uno de los edificios de la zona eran utilizadas para dar cobijo a estos migrantes y la investigación ha sido llevada a cabo por los agentes de la UCRIF de Ceuta conjuntamente con la UCRIF Central bajo la denominación de "Operación Senen", según adelanta "El Faro de Ceuta" y han confirmado a EFE fuentes policiales.

Los propios vecinos alertaron de la presencia continuada de migrantes en estos garajes -cuyas plazas estaban cerradas-, determinando los agentes que había una actividad organizada de alojamiento y favorecimiento de la inmigración irregular.

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Los migrantes llegaron a pagar hasta 900 euros por persona para estar ocultos en estos espacios.

El operativo policial permitió la localización de 8 migrantes, entre ellos dos mujeres, si bien se conoce que en el lugar llegaron a convivir una veintena de personas.

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Algunos de los migrantes explicaron a los policías que permanecían allí ocultos a la espera de ser trasladados a la península.

La operación se ha saldado con dos detenidos, uno de ellos como el controlador del alojamiento y el segundo como el intermediario que captaba a los migrantes.

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Los dos detenidos serán puestos a disposición judicial por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y una infracción de la Ley de Extranjería, además de amenazas y coacciones. EFE