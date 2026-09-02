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Diputado de Sumar pide en el Congreso el informe policial que atribuye a Marruecos la crisis migratoria en Ceuta

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El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha solicitado en el Congreso el informe policial que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

En un escrito a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, Ibáñez demanda tener acceso a este documento y también a la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclama al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" dicho informe.

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Ibáñez resalta en su petición la "gran relevancia" que tiene ese escrito policial por apuntar a la responsabilidad de Marruecos, en concreto a sus fuerzas de seguridad, en el "ataque híbrido" que ha sufrido la ciudad autónoma.

A través de la red social 'X', el parlamentario de Compromís ha afirmado que, ante dicho informe, o bien la Policía "oculta información" a sus superiores o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "ha mentido".

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"Hay dos opciones: la Policía oculta información al 'mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado' o el Ministro del Interior ha mentido", ha enfatizado.

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