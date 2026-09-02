Compromís acusa a Mazón de "seguir riéndose" de las víctimas de la dana

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València, 2 sep (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha acusado este miércoles al expresident de la Generalitat Carlos Mazón de "continuar riéndose" de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y de los valencianos, y ha reprochado al PP que lo mantenga como diputado autonómico.

Así lo ha señalado tras el escrito presentado por Mazón al juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana en la que murieron 231 personas, en el que rechaza una relación causal entre el retraso del envío del mensaje ES-Alert avisando a la población del peligro y el número de víctimas mortales que causó esa dana.

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"Ese que estaba en un reservado de restaurante mientras la gente moría ahora nos quiere hacer creer que una alerta a tiempo no habría salvado vidas. ¿Se puede tener más poca vergüenza?", ha reprochado el síndic de Compromís.

Para Baldoví, es "una auténtica vergüenza" que el Partido Popular y el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantengan a Mazón de diputado en Les Corts, "aforado, cobrando dinero público y con unos privilegios de expresident". EFE

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