Clemente dice que Morata es "un jugador más del Leganés", y destaca a otros delanteros

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Las Palmas de Gran Canaria, 2 sep (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Enrique Clemente reconoció este miércoles que en el vestuario isleño sorprendió la noticia del fichaje de Álvaro Morata por el CD Leganés, su rival el próximo viernes en el estadio de Gran Canaria, aunque lo considera "un jugador más" del equipo madrileño, en el que destacó a otros delanteros.

El defensa aragonés dijo que la llegada del internacional español, campeón de la Liga de Naciones 2023 y de la Eurocopa 2024, a Butarque es "una situación especial" y supuso una noticia "inesperada", pues se trata de un futbolista "con una carrera brillante", pero no dejar de ser "un jugador más del Leganés, como todos los demás".

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De hecho, Clemente subrayó que en su análisis del rival tiene en cuenta otras amenazas "como Patrick Soko o Álex Millán, un grandísimo delantero que les dio la permanencia la temporada anterior", con un gol decisivo frente al CD Mirandés en la última jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda).

A pesar de esa campaña "complicada", el lateral izquierdo maño destacó que el Leganés ha empezado bien el presente curso y mantiene "una base buena de jugadores, con mucha calidad y nivel técnico", además de contar con un entrenador, Rubén Albés, que les ha dado "orden y rigor", por lo que vaticina que "va a aspirar a estar arriba", luchando por el ascenso a Primera División. EFE

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