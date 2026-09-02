Bolaños pide cautela sobre el informe policial que señala a Marruecos y niega que el Gobierno haya ocultado información

02/09/2026 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "máxima cautela" sobre el informe de la Policía Nacional que situaría a Marruecos detrás de la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta a finales de julio y ha negado que el Gobierno haya escondido información sobre esa supuesta implicación.

"En absoluto. El Gobierno de España está actuando y está informando a la ciudadanía con la información que tiene a su alcance, con la información que conoce. Y, por supuesto, el Gobierno tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada, que conozcamos y que, por tanto, podamos analizar con absoluto detalle", ha indicado el ministro este miércoles a preguntas de los periodistas.

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Bolaños ha manifestado que se enteraron anoche del contenido del informe policial por una noticia publicada por 'El Español' y, desde entonces, están "analizando" esa información.

"Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe y de conocer todos los detalles que se mencionan. Por tanto, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela", ha defendido.

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Y ha señalado que en el Gobierno son "los primeros interesados en conocer qué sucedió aquellos días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre". Y en que "las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado avancen en la investigación y nos permitan conocer con exactitud todo lo que ocurrió", ha dicho.

"No queramos adelantar acontecimientos. Vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe y una vez que lo hayamos analizado, pues podremos dar respuesta", ha incidido.

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