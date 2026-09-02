Andoni Gorosabel: "Tengo muchas ganas de debutar con el Espanyol y darlo todo"

Guardar

Barcelona, 2 sep (EFE).- El lateral derecho del Espanyol Andoni Gorosabel, anunciado el martes como último fichaje del mercado de verano para la 2026-2027, afirmó este miércoles que tiene "muchas ganas de debutar" con su nuevo club y de "darlo todo" en el campo.

El futbolista, en declaraciones a la entidad catalana, ensalzó la "tradición" del club periquito y la cercanía con su afición. "Me siento identificado con eso", reflexionó. El jugador será presentado oficialmente este jueves.

PUBLICIDAD

Andoni Gorosabel, que llega procedente del Athletic en calidad de cedido con opción de compra, se definió como un futbolista "agresivo" que lo deja "todo" en el terreno de juego. "Es lo que he hecho en todos estos años", apuntó.

El nuevo fichaje blanquiazul insistió en sus ganas de conocer a la afición periquita: "Quiero devolverles el cariño que seguramente me den". EFE

dpb/vmc/cmm