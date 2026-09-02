Albares aboga por pasar a "mayoría cualificada" en algunas decisiones en política exterior de la UE

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha abogado este martes por que la Unión Europea avance hacia la toma de decisiones por mayoría cualificada en política exterior, en el marco de la reflexión abierta entre los Veintisiete sobre el futuro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Así lo ha asegurado al ser preguntado a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Irlanda de este miércoles sobre si ve necesario que algunas competencias del SEAE pasen a la Comisión, defendiendo que Europa necesita reforzar su voz en el escenario internacional y ser más eficaz a la hora de adoptar decisiones.

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"Es una reflexión que tenemos en este momento. Lo que está claro es que se necesita una voz fuerte de Europa en el mundo, y eso pasa por cómo tomamos decisiones y cómo podemos ser más eficaces. Claramente, pasar a la mayoría cualificada en algunas de las decisiones es lo que hay que hacer", ha aseverado.

Las declaraciones del ministro tienen lugar un día después de que once países, entre ellos España, reclamaran al resto de la UE que renuncien a los vetos "obstructivos" en las decisiones internacionales del bloque comunitario y animaran a hacer un uso más activo de la "abstención constructiva" y a motivar de forma sustantiva las razones para oponerse a decisiones que requieran consenso entre los Veintisiete.

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En una carta dirigida a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, los responsables de Exteriores de España, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Rumanía y Suecia defendieron la necesidad de reforzar la capacidad de actuación de la UE ante un escenario geopolítico marcado por la "competencia estratégica", la creciente inestabilidad y los intentos de socavar el orden internacional.

La propia jefa de la diplomacia europea ha detallado que los Veintisiete abordarán en su reunión de este miércoles de "asuntos internos" y de "cómo ser más eficaces" en política exterior y cómo se puede promover "la unidad frente a la unanimidad".

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"El problema de fondo que tenemos es cómo alcanzar la unidad, cómo utilizar los tratados porque en este contexto geopolítico tenemos que ser más ágiles y tenemos que ser realmente capaces de reaccionar ante las situaciones que van surgiendo", ha indicado.

VETO A LOS PRODUCTOS DE LOS ASENTAMIENTOS

Uno de los asuntos que no alcanza desde hace meses ni la mayoría cualificada ni la unanimidad es la prohibición de comerciar con los asentamientos israelíes en Cisjordania, una medida que España aplica ya desde hace un año, según ha recordado Albares.

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"La hemos impuesto desde hace un año y funciona perfectamente bien, así que somos la prueba de que esto es posible", ha señalado el ministro, animando al resto de sus homólogos a tomar una decisión conjunta a nivel comunitario.

En la misma línea, Albares ha reclamado a la Unión Europea que prohíba la entrada en territorio comunitario al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, otra medida que España ya aplica de forma unilateral.

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"Cuando dices que eres ministro de una democracia, te comportas como tal. No dices cosas escandalosas y contrarias al Derecho Internacional", ha criticado el jefe de la diplomacia española, que ha defendido que la UE debe "defender sus propios valores y sus propios principios".

A su juicio, aquello que sería "inaceptable" dentro de los gobiernos europeos también debe serlo para un miembro de un Ejecutivo extranjero que quiera viajar a la Unión Europea. "Creo que ya es hora de que Europa lo haga", ha zanjado sobre la prohibición de entrada a Ben Gvir.

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