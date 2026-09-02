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Agustín Tapia: “¿El Messi del pádel? Es una comparación que me gusta, pero es demasiado”

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Carlos Pérez Gil

Madrid, 2 sep (EFE).- El jugador argentino Agustín Tapia tiene todo de cara para acabar por cuarta temporada consecutiva como el mejor del mundo junto con el español Arturo Coello, una hegemonía que le ha llevado a ser etiquetado como el ‘Messi del pádel’, una comparación que ve algo exagerada, aunque le motiva para dejar en un futuro un legado similar en el deporte de la pala.

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Tapia, de 26 años y natural de la provincia de Catamarca, en el noroeste de Argentina, busca esta semana con Coello, de 24, su noveno título del año en el torneo de Madrid de Premier Padel, el principal circuito profesional, que se celebra en el Movistar Arena.

En un deporte donde es habitual el baile de parejas, su deseo es estar “muchísimos años” junto con su actual tándem, con el que alcanzó el número uno en mayo de 2023, cuatro meses después de la unión, al tiempo que sueña con que el pádel sea algún día olímpico para representar a la albiceleste.

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Pregunta (P.). ¿Siente ya cerca su cuarta campaña como líder del ránking mundial?

Respuesta (R.). No está nada decidido. Venimos estos últimos torneos con resultados positivos, pero ni mucho menos estamos confiados. Venimos con el viento a favor y con confianza, pero para terminar de número uno todavía falta mucho.

P. Llevan ocho títulos este año. ¿Cómo valora la temporada?

R. El año empezó muy bien, luego no nos sentimos tan cómodos, pero a partir de Buenos Aires (mayo) empezó un cambio muy bueno por parte de los dos y se notó mucho, porque de los últimos seis torneos, ganamos cinco e hizo que sea un año bueno.

P. ¿Qué tiene el ‘matrimonio’ Tapia-Coello para ser líder durante cuatro años?

R. Primero, los resultados, que ayudan muchísimo. Una de las principales causas de la separación de todas las parejas son los resultados, pero todo el trabajo que hemos hecho desde el primer día ayuda a que se estén dando. Nos sirve mucho el hecho de que pase el tiempo, nos conocemos más, sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta al uno del otro y es una relación que al final hay que cuidarla, no solo es dentro de la pista, sino fuera también.

P. ¿Cuál es su receta para abordar los altibajos con Coello?

R. Tenemos la ventaja de que somos muy sinceros, hablamos mucho las cosas y con el equipo. Es clave. También que vivamos uno en cada ciudad, yo en Barcelona, y ‘Artur’ en Madrid. Mientras vengan los buenos momentos todo está bien, pero en los malos momentos también estamos juntos y lo hemos demostrado.

P. ¿Es una relación de largo recorrido?

R. Ojalá que sí. Es difícil verse con otro compañero. Para mí, 'Artur' es el mejor, no sólo dentro de la pista, sino fuera. Ojalá los resultados y todo nos ayuden para poder jugar muchísimos años más juntos. Estamos bien, cómodos uno con el otro, así que ojalá que siga siendo así.

P. ¿Qué piensa cuando le denominan ‘el Messi del pádel’?

R. Es demasiado. Es una comparación que a mí me gusta, te hace bien, pero no lo veo muy real, más que nada por lo que genera (Lionel) Messi en un deportista. Ahora tocó despedirlo de la selección argentina y fue algo durísimo para todo argentino y el que le gusta el fútbol. Ojalá algún día dejar el legado que dejó él para su deporte. Su mensaje siempre fue seguir aunque las cosas no se den.

P. Conoció a Messi en 2024 en Miami. ¿Le gustaría jugar con él al pádel?

R. Ojalá que le siga gustando y a ver si en algún momento lo podemos conseguir, lo que sería un placer. Que él y muchos deportistas de élite se estén fijando en nuestro deporte es increíble y ayuda a que siga creciendo mucho cada vez más.

P. Vive en Barcelona, en Sant Andreu de Llavaneres, desde hace ocho años. ¿Se ve residiendo en Barcelona cuando se retire o regresará a Argentina?

R. Creo que sí. Diría España en general. Pudo venir mi familia hace cuatro años, o sea que ya mi casa siento que es España, que es Barcelona. Y sí, claro que me veo viviendo ahí, porque es un país que me lo dio todo y estoy súper agradecido y donde se vive muy bien.

P. ¿Qué lugar ocupa Argentina?

R. Argentina siempre sigue en el corazón. La familia, volver a mi casa… Siempre estaría entre estos dos países. Sigo manteniendo mi casa de Catamarca de toda la vida y mi casa en Barcelona, así que no se puede pedir más.

P. El Mundial de noviembre, ¿será una revancha de Argentina de la final del de fútbol?

R. Argentina y España tenemos muy buenos jugadores. Es la única semana donde ‘Artur’ es mi rival, y siempre con respeto, lo disfrutamos al máximo y queremos lo mejor para nuestra selección.

P. ¿Ve posible que el pádel sea olímpico en Brisbane 2032?

R. Sin duda. Es ver cómo creció el deporte. Es un deporte que se merece estar en unos Juegos Olímpicos. Ojalá ser parte de ellos y si no, me alegraría muchísimo que el pádel haya llegado tan lejos. Si no es en 2032, será pronto. EFE

(foto) (vídeo)

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