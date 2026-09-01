The Warning protagonizará el espectáculo del juego 49ers-Vikings de la NFL en México

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México, 31 ago (EFE).- La NFL informó este lunes que The Warning, grupo de hard rock mexicano, protagonizará el espectáculo musical del juego de temporada regular entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings del próximo 22 de noviembre que se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

"Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país, en un estadio tan emblemático", afirmaron las integrantes de The Warning.

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El grupo está integrado por las hermanas Villarreal: Daniela, Paulina y Alejandra, originarias de Monterrey, Nuevo León.

"Amamos la NFL. Actuar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio en verdad increíble", agregó el grupo en el comunicado compartido por la NFL.

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Las intérpretes de 'Kerosene', canción número uno en el 'Mainstream Rock Airplay' de Billboard, cuentan con más de 785 millones de reproducciones acumuladas a lo largo de su carrera y una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock en el año 2024.

Tim Tubito, director senior de presentación global de partidos, música y entretenimiento de la NFL, destacó las cualidades de la agrupación para encabezar la parte musical de este partido.

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"La Ciudad de México siente una profunda pasión tanto por el fútbol americano como por la música y The Warning aporta la energía, la autenticidad y la conexión local que buscamos al crear estas presentaciones", aseveró Tubito.

En este año, la NFL tendrá siete partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, por lo que The Warning se une a las estrellas confirmadas, que encabezan los Jonas Brothers, que se presentarán en el partido de Melbourne, Australia, entre los 49ers y los Rams, el próximo 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground.

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Otros de los artistas confirmados son Ricky Martin y Pedro Sampaio, quienes actuarán en el partido Ravens-Cowboys de Janeiro Río el 27 de septiembre en el Estadio Maracaná.

Y Ayra Starr protagonizará el espectáculo del juego Eagles-Jaguars que se efectuará en Londres el 11 de octubre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium. EFE

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