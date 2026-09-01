Refuerzan el turno de oficio en Ceuta con diez nuevas guardias para asistencia letrada

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Ceuta, 1 sep (EFE).- El turno de oficio de Ceuta contará con 10 profesionales más de la abogacía para afrontar el aumento de la carga de trabajo en materia de extranjería como consecuencia del incremento de las atenciones por la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado el nuevo refuerzo tras la petición trasladada por el Consejo General de la Abogacía Española a solicitud del Colegio de la Abogacía de Ceuta, después de una nueva reunión mantenida ayer entre Abogacía, Colegio y Ministerio, según ha informado el Colegio de Abogados de España en un comunicado este martes.

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Con la aprobación de estos 10 nuevos refuerzos, el Colegio de la Abogacía de Ceuta "estaría preparado" para atender el posible aumento de peticiones de profesionales de la abogacía que podría producirse en la ciudad con el inicio de los procedimientos.

La medida se suma al primer refuerzo de cinco cuerpos de guardia adicionales autorizado al inicio de esta situación, solicitud que fue trasladada también por Abogacía Española a petición del Colegio ceutí, y responde al aumento de la carga de trabajo previsto a medida que avanza la tramitación de los expedientes.

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En unas semanas "especialmente exigentes" para Ceuta y sus ciudadanos, la abogacía "ha querido estar al lado de los ciudadanos, y ha respondido inmediatamente asegurando la asistencia jurídica, protegiendo los derechos y manteniendo en funcionamiento un servicio público esencial incluso ante circunstancias extraordinarias, una labor que Abogacía Española quiere reconocer especialmente y a la que seguirá prestando todo su apoyo", ha señalado en un comunicado.

Por su parte, la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, ha afirmado que "desde el primer momento" el Colegio de la Abogacía de Ceuta ha realizado un seguimiento continuo de las necesidades del servicio y ha ido reorganizando los recursos y planteando nuevos refuerzos a medida que la situación lo ha requerido.

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Abogacía Española ha destacado que más de 30 abogados se pusieron a disposición de la institución en las primeras horas para atender las necesidades que pudieran surgir y a ellos se ha sumado la solidaridad de colegios de distintos puntos de España, que han ofrecido su apoyo e incluso la posibilidad de desplazar profesionales a Ceuta si fuera necesario, a través de sus decanos. EFE