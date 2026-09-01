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Nuevo juicio contra dueños de una granja de cerdos en Murcia, tras anularse su absolución

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Lorca (Murcia), 1 sep (EFE).- El juzgado de lo Penal número 1 de Lorca acoge este miércoles la primera de las dos sesiones del segundo juicio por maltrato animal contra los responsables de la granja Hermanos Carrasco de Alhama de Murcia, en la que había cerdos enfermos y mutilados conviviendo con otros muertos.

La Audiencia Provincial de Murcia declaró nula la sentencia de mayo de 2024 que absolvía a los dueños de la granja, tras el recurso presentado por la organización Fundación Igualdad Animal, que ejerce la acusación particular en este caso, y ordenó que se celebrase un nuevo juicio con un magistrado diferente.

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El segundo juicio se fechó para los pasados 10 y 13 de julio, pero tuvo que aplazarse a los días 2 y 3 de septiembre porque no pudieron ser localizados dos testigos a cuyas declaraciones no renunciaron las partes.

La Fundación Igualdad Animal ejerce la acusación popular y pide para los dueños de la explotación tres años de prisión y nueve de inhabilitación para tenencia de animales por 14 presuntos delitos de maltrato animal.

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Las supuestas irregularidades fueron documentadas por el programa de televisión “Salvados” en febrero de 2018.

En el primer juicio anulado por la Audiencia, celebrado en enero de 2024, el perito judicial que compareció a instancias de la fiscalía concluyó que sí se produjo maltrato animal por omisión, ya que las hernias y lesiones que presentaban los cerdos tenían la apariencia de llevar semanas sin tratarse.

El inspector veterinario que visitó la granja tras el programa reconoció que la cantidad de animales muertos en las instalaciones de Hermanos Carrasco era más del doble de lo habitual en granjas de estas características, mientras que el cámara de televisión que grabó las imágenes declaró que nunca antes había visto ni olido algo igual.

Los dueños de la granja, los hermanos Carrasco, J.L.M.C. y J.M.C, aseguraron en sus respectivas declaraciones que nada garantiza que esa granja fuera la suya, pese a que las coordenadas del GPS así lo indicaban.

Para justificar las altas tasas de mortalidad argumentaron que en esos días su granja padeció una infección vírica y que la suciedad se debía a los nebulizadores que colocan para refrescar, al mezclarse las heces con agua.

Los hechos que se juzgan de nuevo a partir de mañana se remontan al 2 de septiembre de 2017 cuando el equipo del reportero Jordi Évole y un representante de la Fundación Igualdad Animal entraron de madrugada en la granja saltando la valla metálica para recoger las imágenes tras haber recibido una denuncia anónima. EFE

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