Más Madrid se persona como acusación popular en el caso que investiga la compra del ático

30/07/2026 Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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Más Madrid ha solicitado personarse como acusación popular en la investigación abierta por un juzgado de Madrid en relación a la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático situado en el distrito de Chamberí de la capital a raíz de la denuncia presentada por Iustitia Europa, el PSOE y la Fiscalía de Madrid.

Según consta en el escrito presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación reclama formar parte del procedimiento para ejercer la acusación popular y participar en la investigación de los hechos.

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En el documento, Más Madrid sostiene que, de ser ciertos los hechos denunciados, la operación podría haber supuesto un comportamiento "delictivo e inadmisible" por parte de la Administración y cuestiona el procedimiento seguido para la adquisición del inmueble.

El partido pone el foco en una operación ejecutada por Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., y considera que deben investigarse tanto los actos previos como los posteriores que hicieron posible la compra.

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CUESTIONA EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO

Más Madrid afirma que existen "indicios" de que la operación se habría llevado a cabo sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido, además de calificar de "opaca" la forma en la que se habría desarrollado.

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Asimismo, el escrito cuestiona que exista una acreditación del interés público que justificaría la adquisición del inmueble, al tiempo que señala que la compra se habría realizado "por orden de un órgano político".

A partir de estos hechos, la formación apunta a que podrían existir indicios de varios delitos, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público.

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En concreto, el escrito cita los artículos 404, 432 y 436 del Código Penal, además de referirse a la posible administración desleal del patrimonio público.

La personación de Más Madrid se produce así en el marco de las diligencias previas 2317/2026, con las que el juzgado investiga la operación. El partido fundamenta su actuación como acusación popular en el artículo 125 de la Constitución, el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 101 y 270 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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Más Madrid reclama de esta forma acceso al procedimiento y capacidad para intervenir en una causa en la que, según sostiene en su escrito, deben esclarecerse las circunstancias que rodearon la adquisición del inmueble y determinar si la actuación administrativa se ajustó a la legalidad.