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Los sindicatos sanitarios quieren que avance el Estatuto Marco en el Congreso

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Madrid, 1 sep (EFE).- Los sindicatos sanitarios que acordaron con el Ministerio de Sanidad el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud han valorado la aprobación del proyecto de ley este martes en el Consejo de Ministros, y piden que no se demore su tramitación parlamentaria tras una larga negociación.

SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF -formaciones generalistas denominadas del ámbito de negociación- acordaron con Sanidad el pasado mes de enero un documento para actualizar el estatuto marco de 2003, que no suscribió CIG-Saúde.

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Sin embargo, este documento ha provocado un total rechazo entre los sindicatos de médicos CESM, Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), AMYTS, Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA, que reclaman un convenio propio que regule las particularidades del ejercicio de su profesión, al margen del resto del personal sanitario. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado en un comunicado que estudiará con detalle el texto aprobado, pero que valora la inclusión de algunas "reivindicaciones históricas" del personal sanitario, como la jubilación parcial y anticipada y una nueva clasificación profesional acorde a las funciones realizadas.

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Ha recordado que ha defendido desde el comienzo de la negociación un Estatuto Marco para el conjunto de las profesiones de la sanidad que "modernice, actualice y dignifique las condiciones laborales, funciones y reconocimiento profesional en el Sistema Nacional de Salud".

Desde UGT Servicios Públicos han valorado la aprobación como un avance, mientras que el sindicato de enfermería SATSE declara en un comunicado: "Valoramos la aprobación porque contempla más de 100 mejoras en las condiciones de trabajo del personal estatutario de la sanidad pública".

Por su parte, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha comunicado que espera que la tramitación del proyecto "no se dilate en el tiempo" y que los apoyos manifestados por los parlamentarios "no se tornen en todo lo contrario".

"Llevamos años esperando y luchando por una clasificación adecuada. Exigimos que vaya acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique", explica el secretario general de SAE, Cristóbal Arjona, en un comunicado.

CSIF espera así que se inicie de manera inmediata su tramitación parlamentaria y su entrada en vigor y lamenta que la negociación se haya demorado durante tanto tiempo, debido -atribuye- a la falta de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y otros departamentos, como el de Seguridad Social.

Por su parte, SATSE ha reclamado a los grupos parlamentarios que trabajen en mejorar la norma y que pueda hacerse realidad en lo que queda de legislatura.

Sin embargo, ha avanzado su rechazo a lo estipulado para la jubilación anticipada y tiene dudas respecto a la parcial, por lo que ha insistido en que, a través de las enmiendas parciales de los grupos, se recojan todos los objetivos perseguidos a lo largo de la negociación.

CSIF -que ha advertido de que seguirá pendiente de la tramitación parlamentaria para que no se altere el texto- así como SATSE tienen previsto reunirse con los grupos políticos para transmitir enmiendas que mejoren el proyecto de ley. EFE

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