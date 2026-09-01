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La Justicia china comienza el proceso de liquidación del antiguo Guangzhou Evergrande

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Pekín, 1 sep (EFE).- Un tribunal de Cantón (sureste de China) abrió formalmente el procedimiento de liquidación por quiebra del Guangzhou FC, antiguo Guangzhou Evergrande y uno de los clubes más laureados del fútbol chino, después de años de dificultades financieras vinculadas al colapso de su antiguo accionista mayoritario, el grupo inmobiliario Evergrande.

El Tribunal Popular Intermedio de Cantón anunció que aceptó este lunes la solicitud de liquidación presentada por Guangzhou Zhonghang Service Management contra el equipo y designó un equipo de liquidación como administrador de la institución.

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Los acreedores tendrán hasta el 30 de noviembre para comunicar sus créditos y la primera junta quedó fijada para el 8 de diciembre.

La decisión llega después de que el club no obtuviera a comienzos de 2025 la licencia necesaria para participar en las competiciones profesionales chinas al no haber logrado reunir fondos suficientes para saldar su deuda, circunstancia que ya entonces lo dejó al borde de la desaparición.

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El Guangzhou FC vivió su época de mayor éxito bajo el nombre de Guangzhou Evergrande, después de que el gigante inmobiliario homónimo adquiriera el equipo en 2010. El conjunto ganó ocho títulos de la Superliga china y conquistó dos veces la Liga de Campeones asiática, en 2013 y 2015.

Por sus filas pasaron futbolistas como los brasileños Robinho y Paulinho, el colombiano Jackson Martínez y el argentino Darío Conca, mientras que entre sus entrenadores figuraron Fabio Cannavaro y Luiz Felipe Scolari.

Los problemas del club se agravaron en paralelo a la crisis de Evergrande, que entró en impago en 2021 tras acumular un pasivo de cientos de miles de millones de dólares.

El equipo descendió de la máxima categoría en 2022 y posteriormente trató de mantenerse en la segunda división antes de quedar fuera del fútbol profesional.

El caso se enmarca en las dificultades que atraviesa desde hace años el fútbol profesional chino, donde más de 30 clubes han desaparecido desde 2020 entre casos de corrupción y bancarrotas. EFE

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