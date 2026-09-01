La FEMP defiende que la convocatoria de este miércoles es "por Ceuta" y no "contra nadie"

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Madrid, 1 sep (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha defendido que las concentraciones de mañana miércoles, que ha convocado la organización que preside, son "a favor de Ceuta" y no “contra nadie".

La FEMP ha llamado a los ayuntamientos de toda España a convocar concentraciones para este miércoles, con motivo del Día de Ceuta.

Para García-Pelayo, los ayuntamientos españoles no se pueden "poner de perfil" ante la situación "que están viviendo Ceuta y los ceutíes".

Por eso, considera que la convocatoria de la FEMP “es de justicia” y debería contar con el apoyo de todos los grupos políticos “por sentido común”.

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Además, ha destacado que anteriormente y ante situaciones críticas -como fueron el terremoto de Venezuela o el accidente de Adamuz-, “todos hemos estado de acuerdo”.

Así lo señala la federación en un comunicado en el que añade que la situación de la Ciudad Autónoma ha creado “un sentimiento ciudadano por encima de ayuntamientos y colores políticos”.

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Para García-Pelayo es necesario que la situación se normalice cuanto antes.

"Lo que le ocurre a Ceuta le ocurre también a España”, ha expresado, para luego llamar a “trabajar juntos para dar solución a la situación de la Ciudad Autónoma”.

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Asimismo, ha llamado la atención sobre el sentir generado en toda España tras la situación que se vive desde hace un mes por Ceuta, y ha defendido el derecho a expresarse “sin violencia y con respeto”.

“Hay un sentimiento ciudadano que está por encima de los ayuntamientos de cualquier sigla. Es una marea de solidaridad con Ceuta”, ha concluido. EFE