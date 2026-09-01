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Jesús Casas deja el Lion City Sailors y Paco Jémez llega al Raja Casablanca

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Madrid, 1 sep (EFE).- Los entrenadores españoles no son ajenos a los constantes movimientos del mercado futbolístico, dos de ellos han vivido caminos opuestos: Jesús Casas deja el Lions City Sailors singapurés y Paco Jémez llega a un grande del fútbol marroquí y africano, el Raja Casablanca.

Casas, que fue ayudante en la selección española de Luis Enrique Martínez, Robert Moreno y Luis de la Fuente, ya no dirigirá al actual campeón de la Premier League de Singapur, que ha anunciado oficialmente que "han terminado su relación con el entrenador principal español".

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"De manera interina, el Entrenador Asistente Varo Moreno tomará el mando del primer equipo de los Sailors hasta nuevo aviso", apunta el club asiático, al que llegó el pasado febrero.

Esta determinación la ha tomado el Lions City Sailors sólo cinco días antes de jugar frente al Tampines Rovers en el partido inaugural de la temporada de la competición liguera singapuresa.

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Tras comenzar su carrera de entrenador en las categorías inferiores del Cádiz y ser segundo técnico de Javi Gracia en el Watford inglés, el técnico andaluz formó parte del cuerpo técnico de la selección española. En 2022 se convirtió en seleccionador de Irak hasta 2025 y este año se había hecho cargo del conjunto singapurés.

Por su parte, Paco Jémez, internacional absoluto en 21 ocasiones, y ex técnico de RSD Alcalá, Córdoba, Cartagena, Las Palmas, Rayo Vallecano, Granada, Cruz Azul, Tractor Sazi y UD Ibiza, desde enero de este año se incorporó al cuerto técnico de Nuno Espírito Santo en el West Ham.

Ahora vuelve al primer plano con un grande del fútbol marroquí, el Raja Casablanca, como relevo del tunecino Nasreddine Nabi con la misión de devolver al equipo la corona liguera que no gana desde 2024 después de haber sido tercero el pasado curso. EFE

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