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Gibson, Evbuomwan, Balcerowski y Nkamhoua se unirán a los entrenamientos este miércoles

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Barcelona, 1 sep (EFE).- El base Umoja Gibson, los ala-pívots Tosan Evbuomwan y Olivier Nkamhoua, y el pívot Olek Balcerowski pasaron este martes la revisión médica como nuevos jugadores del Barça antes de incorporarse este miércoles a los entrenamientos con el equipo azulgrana.

Estos jugadores, cuatro de los once refuerzos del equipo azulgrana para la presente temporada, llegaron a Barcelona después de disputar partidos internacionales con sus respectivas selecciones.

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El estadounidense Umoja Gibson debutó el pasado domingo con la selección búlgara ante Rumanía, en un partido de clasificación para el Eurobasket de 2029. El nuevo director de juego azulgrana firmó 11 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes en la victoria de su equipo (86-103).

El británico Tosan Evbuomwan también destacó con su selección en las dos victorias ante Suiza (75-110), con 21 puntos y 3 rebotes, y Eslovaquia (97-72), contra la que firmó 11 puntos y 7 rebotes en la ronda previa del campeonato europeo.

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Por su parte, Olivier Nkamhoua y Olek Balcerowski compitieron con Finlandia y Polonia, respectivamente, en dos duelos de clasificación para el Mundial de 2027.

El ala-pívot finlandés fue uno de los líderes de su selección en la victoria frente a Estonia (81-81), con 18 puntos y 8 rebotes, y en la derrota contra Suecia (67-96), con 19 puntos y 4 rebotes.

El interior polaco brilló en la victoria de Polonia frente a Israel (86-106), con 18 puntos y 6 rebotes, mientras que en la derrota contra Alemania (94-96) sólo pudo disputar 13 minutos por un golpe que sufrió en una jugada y terminó el partido con 4 puntos y 3 rebotes

La plantilla al completo del renovado proyecto de la sección de baloncesto, que dirige Aleksander Sekulic, se entrenará este miércoles en Barcelona antes de viajar a Encamp (Andorra), donde hará una estadía de pretemporada hasta el próximo 6 de septiembre, cuando disputará el primer amistoso del curso ante el MoraBanc. EFE

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