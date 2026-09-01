El Teléfono de la Esperanza registra un 10,6% más de llamadas por conducta suicida

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Madrid, 1 sep (EFE).- El Teléfono de la Esperanza ha recibido un total de 87.623 peticiones de ayuda durante el primer semestre de 2026 y aunque las llamadas apenas hayan crecido en relación al año anterior -87.188 consultas, es decir un 0,5 % más-, las relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10,6 % respecto a 2025.

Así lo ha informado la organización en un comunicado con motivo de la celebración el próximo 10 de septiembre del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

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En el comunicado, sostiene que este teléfono sigue siendo principalmente empleado por los mayores de 35 años, con un 71,67 % del total de llamadas realizadas por este grupo de edad.

Mientras, el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32,64 % con respecto al año pasado y se consolida como vía de contacto para la población más joven, donde las consultas realizadas por menores de edad suponen un 28,2 %.

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El Teléfono de la Esperanza anuncia que ha lanzado la campaña "Cuando solo ves…NADA" con el objetivo de hablar de dos realidades: la vivencia de la persona en crisis y la falta de comprensión y entendimiento por parte del entorno.

"Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas", señala Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, en el comunicado.

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La organización concluye que "hablar del suicidio de forma cuidadosa no incita" y "dejarse llevar por (falsas) creencias" -como que una tentativa busca llamar la atención, que es un acto impulsivo o solo profesionales pueden ayudar- puede tener "consecuencias desafortunadas". EFE