El Racing incorpora a Aarón Martín procedente del Génova

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Santander, 1 sep (EFE).- El Racing de Santander ha llegado a un acuerdo con el Génova italiano por el traspaso del lateral izquierdo Aarón Martín, que ha firmado un contrato con el club cántabro hasta el 30 de junio de 2027, aunque puede prorrogarse, según informa su nuevo equipo en un comunicado.

Martín nació en Montmeló (Barcelona) el 22 de abril de 1997 y cuenta en su haber con 116 encuentros en la liga alemana y 81 en LaLiga EA Sports.

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El defensor catalán se formó en las categorías inferiores del Espanyol, hasta debutar con el primer equipo en 2016. Dos años más tarde, Martín fue traspasado al Mainz 05 alemán, en el que permaneció hasta diciembre de 2020 para recalar cedido en el Celta de Vigo.

Martín, que mide 1,78 metros y pesa 72 kilogramos, volvió a Mainz y en 2023 se incorporó al Génova, en el que ha militado hasta ahora con un bagaje de 91 encuentros en la Serie A y seis en la Copa de Italia.

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En el ámbito internacional, ha sido convocado con la selección española desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-21. En total, ha jugado 36 partidos en las categorías inferiores del equipo nacional.

Bajo la dirección del actual seleccionador absoluto de España, Luis de la Fuente, Aarón Martín se proclamó campeón de Europa Sub-19 y Sub-21 tras superar en las finales a Rusia y Alemania, respectivamente. EFE

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aas/ppc/jap