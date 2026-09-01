El lateral Andoni Gorosabel, cedido con opción de compra al Espanyol

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Barcelona, 1 sep (EFE).- El lateral derecho Andoni Gorosabel se ha convertido en nuevo futbolista del Espanyol, según ha anunciado la entidad catalana este martes, tras acordar su cesión con opción de compra con el Athletic.

El futbolista vasco, de 30 años, se convierte de esta forma en el séptimo fichaje blanquiazul en el mercado de verano. Gorosabel ha militado en el Athletic en las temporadas 2024-25 y 2025-26, en las que ha jugado un total de 64 partidos entre todas las competiciones.

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La dirección general deportiva del Espanyol, liderada por Ramón Rodríguez 'Monchi', buscaba un lateral derecho tras la salida, confirmada este mismo martes, del canterano Rubén Sánchez, traspasado al Elche.

Gorosabel ya ha pasado la correspondiente revisión médica en Barcelona y ahora el entrenador, Manolo González, deberá decidir si le considera en óptimas condiciones para poder jugar contra el Sevilla, este domingo en el RCDE Stadium.

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La presentación de Andoni Gorosabel tendrá lugar el próximo jueves, 3 de septiembre, en el RCDE Stadium a las 13:00 horas, junto a la del extremo Bryan Zaragoza. EFE

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