Todos los detalles del incendio que ha calcinado el plató de ‘Maestros de la Costura’ y casi el de ‘Masterchef’: del origen hasta las graves consecuencias

El incendio del plató de RTVE. (Comunidad de Madrid)

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Hace apenas unos días, millones de espectadores seguían atentos la gran final de Maestros de la Costura Celebrity 2. Sobre el escenario, las mesas de trabajo, las telas y los maniquíes componían el universo televisivo donde Beatriz Luengo se consagró como ganadora, en un plató que, en cuestión de días, cambiaría para siempre. El Estudio 2 de NonStop Studios, en Fuente el Saz del Jarama, ha quedado irreconocible tras un incendio que lo ha reducido a cenizas, dejando una imagen devastadora para quienes han sido parte o seguidores del programa.

El ambiente en NonStop Studios, lejos del bullicio habitual de las grabaciones, se tiñó de silencio y desolación tras el paso de las llamas. Pese a que el incendio fue de una magnitud imponente y la columna de humo era visible a gran distancia, la suerte estuvo de parte de todos: el espacio se encontraba vacío, sin personal en su interior, y no se registró ningún herido ni fue necesaria la intervención sanitaria. El consuelo, dentro de la tragedia material, es que ninguna vida corrió peligro.

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Mientras las llamas devoraban uno de los platós más emblemáticos de la televisión reciente, la atención se centró también en las instalaciones colindantes. Las cocinas de MasterChef, ubicadas a escasos metros, estuvieron en serio riesgo. Solo la actuación precisa y rápida de los bomberos evitó que el desastre fuera aún mayor y permitió que el exitoso concurso culinario pueda continuar su actividad, salvando así uno de los escenarios más reconocibles de RTVE.

El minuto a minuto del fuego

El incendio comenzó alrededor de las 11:40 de la mañana del sábado en una nave situada en la calle Vereda Catarranas. En el momento en que los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar, el fuego ya se había extendido de manera generalizada por el interior del edificio, dejando poco margen de maniobra para salvar el plató. El Estudio 2, un pabellón de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, quedó completamente devastado en cuestión de minutos. La magnitud del incendio obligó a desplegar diez dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, apoyados por un Grupo Especial de drones, que facilitaron imágenes aéreas clave para dirigir el ataque y controlar el avance de las llamas tanto desde el exterior como desde el interior de las instalaciones.

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Arde el paltó de 'Maestros de la costura celebrity' (RTVE).

Las llamas no solo arrasaron el plató de Maestros de la Costura. Oficinas, camerinos, almacenes y salas de maquillaje anexas también sucumbieron al fuego. El balance material es severo: buena parte de la infraestructura de apoyo a la producción quedó inutilizable, complicando la logística de futuros rodajes y obligando a la productora a replantear el funcionamiento cotidiano del complejo. El despliegue sanitario del Summa 112 y de Cruz Roja se mantuvo en alerta durante toda la intervención, pero finalmente no fue necesario atender a nadie.

Mientras tanto, la alarma se extendía a las cocinas de MasterChef, ubicadas justo al lado. Las llamas amenazaron con propagarse a uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión española. La rápida reacción de los equipos de extinción, que lograron perimetrar y contener el fuego, fue determinante para evitar que el desastre afectara también al plató culinario. De este modo, el concurso podrá continuar en su ubicación habitual, aunque el resto del edificio requerirá una profunda evaluación y reconstrucción.

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¿Qué se sabe del origen del incendio?

Con las llamas ya extinguidas y los equipos de emergencia retirados, la atención se centra en la investigación para determinar el origen exacto del incendio. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y, según las primeras informaciones, una de las hipótesis apunta a un posible fallo eléctrico en el interior del set como desencadenante del fuego. Por el momento, esta causa no está confirmada y la investigación sigue abierta, mientras los propietarios de la nave han manifestado su voluntad de colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

El plató de 'Masterchef' se ha salvado del fuego. (Captura de pantalla RTVE)

El estado actual de la nave es el de una pérdida casi total en el Estudio 2 y daños importantes en las oficinas anexas, camerinos y salas de maquillaje. Aunque el plató de “MasterChef” ha quedado fuera de peligro inmediato, el impacto sobre la infraestructura del complejo obliga a una revisión en profundidad antes de poder retomar la actividad normal en todas sus áreas. Las próximas semanas serán clave para evaluar el alcance real del daño y planificar los pasos a seguir en la recuperación del corazón de la televisión y el cine español.

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Por ahora, la única certeza es la ausencia de daños personales y el alivio, dentro de la gravedad del siniestro, de que la peor consecuencia ha sido material. El futuro de los platós afectados dependerá de los resultados de la investigación y de la capacidad del sector para reponerse a este revés.

El corazón de la televisión y estudio del cine español

NonStop Studios guarda en sus muros la historia reciente de la televisión y el cine español. No solo es hogar de grandes formatos como Maestros de la Costura y MasterChef, sino también escenario de películas tan reconocidas como El Bar, de Álex de la Iglesia, o Julieta, de Pedro Almodóvar. El incendio, por tanto, no afecta solo a un programa, sino al corazón de un centro neurálgico para la industria audiovisual nacional. El daño se extiende al imaginario colectivo de quienes han seguido, trabajado o soñado entre los decorados de estos platós.

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Entrevista a los concursantes de 'Maestros de la costura Celebrity'.

El golpe emocional trasciende los límites de la pantalla. Para quienes han formado parte de las producciones rodadas en NonStop Studios, el siniestro supone una herida en el relato de la televisión reciente. La reconstrucción material será posible, pero el vacío simbólico tardará en llenarse. Las imágenes del estudio calcinado han circulado entre profesionales y fans, subrayando el vínculo especial entre el espacio físico y las historias que allí se han contado.