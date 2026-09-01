El Gobierno registra 3.519 retornos voluntarios a Marruecos porque "no tienen esperanza"

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Madrid, 1 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes que 3.519 personas han regresado a Marruecos de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto porque "saben que no tienen esperanza" ya que "no tienen derecho a asilo".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el responsable del mando único operativo en la ciudad autónoma, tras la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva de migrantes a finales de julio, ha querido dejar claro que "todos van a ser devueltos acorde a la ley" y ha actualizado las cifras.

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Así, entre el 10 y el 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos, un "dato importante" porque "saben que no tienen esperanza" ya que "no van a tener asilo", a lo que hay que sumar 214 expulsiones, todo ello de entre las personas que se quedaron en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio y no regresaron en los días posteriores, como sucedió con la mayoría.

Igualmente, ha cifrado en 1.612 los menores filiados, un dato que prevé que irá a más pero partiendo de que "la prioridad de los menores es que todos sean reagrupados con sus familias".

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Por otra parte, el ministro ha añadido que este lunes otras 800 personas entraron en los recursos, de las cuales unas 300 son mujeres y menores no acompañados, al tiempo que ha reconocido que hubo algunas circunstancias de revuelta en esos hechos, "porque en un momento determinado ya no podían seguir entrando" en las instalaciones, pero que lo importante es que de esta forma "ya empieza la marcha atrás para que puedan ser devueltos".

De ese grupo, 300 personas se encuentran ya en los espacios de Hípica y alrededor de 500 han sido acogidas en el Embolsamiento, mientras continúan los trabajos para habilitar nuevos emplazamientos en parcelas del puerto y del Ministerio de Vivienda.

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En total, son ya unas 3.400 plazas para poder atender y dar acogida a las personas migrantes que se encuentran en la calle, proceder a su filiación e iniciar los trámites para su retorno y "las que quedan en los próximos", ha avanzado el ministro.

“Es un impulso inédito, porque frente a las aproximadamente 500 plazas de capacidad habitual de CETI antes del 30 de julio, ahora disponemos de más de 3.400 plazas adicionales y a ellas se sumarán otras 3.000 plazas correspondientes a espacios ya asignados", ha añadido.

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Para Torres, es "un esfuerzo que no es sencillo" porque hay que "afectar lo menos posible el día a día de la vida y de la convivencia de los ceutíes, pero también teniendo claro que precisamos de manera absolutamente necesaria estos espacios para poder agilizar y acortar los plazos". EFE