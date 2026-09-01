El Gobierno afirma que tiene evidencias de que Rusia e Israel amplificaron la crisis ceutí

Guardar

Madrid, 1 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que tiene "evidencias" de que "foros digitales" tanto de Israel como de Rusia amplificaron lo sucedido en Ceuta para polarizar y fracturar a la UE y ha acusado al PP de irresponsabilidad por alimentar "los bulos y la desinformación" en relación con Marruecos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes y después de que tanto la oposición como los aliados del Ejecutivo hayan señalado la responsabilidad de Marruecos en la crisis, por acción o por omisión, Saiz ha vuelto a hacer hincapié en que en la Moncloa trabajan con evidencias y "no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que ocurrió el 30 y 31 de julio".

PUBLICIDAD

Sí las tiene, ha continuado, sobre el papel que ha desempeñado la que ha denominado "internacional ultra".

El Ministerio de Exteriores ruso ha pedido este martes a España pruebas sobre su supuesta implicación en campañas de desinformación que habrían provocado la crisis migratoria.

PUBLICIDAD

Saiz se ha remitido a "informes internos" del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha destacado que la Comisión Europea el 6 de agosto también señaló a Rusia como un "foco de desinformación" ante lo acontecido en Ceuta y ha invitado a revisar las redes sociales para comprobar sus afirmaciones.

A su juicio, es "asombroso" que el PP haya "abandonado totalmente su responsabilidad institucional" y haya decidido dejar de ser un partido de Estado para actuar con "una tremenda irresponsabilidad" y alentar los bulos que hablan de la implicación de Marruecos.

PUBLICIDAD

Para la portavoz, el PP tiene que elegir si está con el Gobierno en defensa de los valores fundacionales de la UE o si se sitúa al lado de quienes pretenden fracturar Europa "ampliando los bulos y la desinformación de manera absolutamente irresponsable". EFE

(Foto) (Vídeo) (audio)