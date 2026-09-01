Espana agencias

El Gobierno afirma que tiene evidencias de que Rusia e Israel amplificaron la crisis ceutí

Guardar

Madrid, 1 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que tiene "evidencias" de que "foros digitales" tanto de Israel como de Rusia amplificaron lo sucedido en Ceuta para polarizar y fracturar a la UE y ha acusado al PP de irresponsabilidad por alimentar "los bulos y la desinformación" en relación con Marruecos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes y después de que tanto la oposición como los aliados del Ejecutivo hayan señalado la responsabilidad de Marruecos en la crisis, por acción o por omisión, Saiz ha vuelto a hacer hincapié en que en la Moncloa trabajan con evidencias y "no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que ocurrió el 30 y 31 de julio".

PUBLICIDAD

Sí las tiene, ha continuado, sobre el papel que ha desempeñado la que ha denominado "internacional ultra".

El Ministerio de Exteriores ruso ha pedido este martes a España pruebas sobre su supuesta implicación en campañas de desinformación que habrían provocado la crisis migratoria.

PUBLICIDAD

Saiz se ha remitido a "informes internos" del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha destacado que la Comisión Europea el 6 de agosto también señaló a Rusia como un "foco de desinformación" ante lo acontecido en Ceuta y ha invitado a revisar las redes sociales para comprobar sus afirmaciones.

A su juicio, es "asombroso" que el PP haya "abandonado totalmente su responsabilidad institucional" y haya decidido dejar de ser un partido de Estado para actuar con "una tremenda irresponsabilidad" y alentar los bulos que hablan de la implicación de Marruecos.

Para la portavoz, el PP tiene que elegir si está con el Gobierno en defensa de los valores fundacionales de la UE o si se sitúa al lado de quienes pretenden fracturar Europa "ampliando los bulos y la desinformación de manera absolutamente irresponsable". EFE

(Foto) (Vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Baleares financiará el tratamiento a una niña con piel de mariposa

Olivia, de tres años, comenzará a tratarse el 9 de septiembre

Baleares financiará el tratamiento a una niña con piel de mariposa

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 septiembre

Cuál es el precio de la luz en España para este 2 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Cuál es el precio de la luz en España para este 2 de septiembre

Marc Félez, el joven de 25 años que dejó su vida atrás para empezar de cero en un pueblo: “He sido muy feliz en estos tres meses que he estado en tienda de campaña”

De Barcelona a El Bierzo: el youtuber habla de su decisión de mudarse en un cambio tan drástico

Marc Félez, el joven de 25 años que dejó su vida atrás para empezar de cero en un pueblo: “He sido muy feliz en estos tres meses que he estado en tienda de campaña”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

Baliza V-16, ‘L’ y bicicletas: los errores que pueden costarte hasta 200 euros

El narco más buscado de Alemania, un boxeador experto que cambiaba de nombre cada tres meses, detenido en España

ECONOMÍA

Los trabajadores de Ceuta afectados por un ERTE podrán cobrar el paro íntegro y sin gastarlo

Los trabajadores de Ceuta afectados por un ERTE podrán cobrar el paro íntegro y sin gastarlo

David Jiménez, abogado y experto en herencias, sobre el reparto de una vivienda entre hermanos: “El que se queda con la casa debe compensar al otro en dinero”

El ‘modelo California’ que Reino Unido quiere importar para aliviar el problema de la vivienda: amenaza con desatar una protesta vecinal

Los italianos disparan sus viajes a España justo antes de la crisis fronteriza: 717.000 turistas dejaron 839 millones en solo un mes

Cuánto puedo ingresar en el banco sin que salten las alarmas de Hacienda: los límites de dinero en efectivo que vigila la Agencia Tributaria

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Gabriel Jesús: 10 millones de euros más variables

El FC Barcelona ficha a Gabriel Jesús: 10 millones de euros más variables

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Robert Moreno, de La Roja a nuevo seleccionador de Corea del Sur: “Tiene un amplio conocimiento del fútbol coreano y gran capacidad de análisis”

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou