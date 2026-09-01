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El Gobierno acusa al PP de "instrumentalizar" la FEMP y llama a la no violencia en Ceuta

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Madrid, 1 sep (EFE).- El Gobierno ha acusado este martes al PP de "instrumentalizar" la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha convocado concentraciones por Ceuta mañana miércoles, manifestaciones para las cuales el ejecutivo ha hecho un llamamiento a la no violencia.

La portavoz del ejecutivo, Elma Sáiz, ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros “máximo respeto” al derecho a la manifestación siempre que se ejerza sin violencia, porque “eso es lo único que no conduce a nada”.

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“Es evidente que el PP instrumentaliza las instituciones, lo hizo con el Senado, lo está haciendo con la FEMP. Apoyar a Ceuta es estar con Ceuta y pasa por la lealtad institucional, por respetar las instituciones sin instrumentalizarlas”, ha dicho la ministra portavoz.

Por su lado, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha hecho un llamamiento “a la no violencia” y ha pedido ayuda a los medios de comunicación, porque “si queremos conseguir la normalidad en Ceuta el camino no es en ningún caso la violencia”.

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En este sentido, ha recalcado que “me preocupa que la noticia sea la violencia”.

Además, ha agradecido al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas que, como el Gobierno, empezando por el propio presidente, se haya sumado a ese llamamiento a la no violencia.

Torres se ha referido a la FEMP recordando que “es un órgano colegiado, con una dirección colegiada y, por tanto, con decisiones que lógicamente deben ser colegiadas”.

En todo caso, ha añadido, “nosotros lo que vamos a hacer hoy, mañana y todos los días que quedan por delante es trabajar al máximo, apoyando a los ceutíes” desde “un mensaje absolutamente claro, que es que la violencia sobra”.

“Mañana quienes quieran manifestarse” tienen derecho a hacerlo, ha recordado, aludiendo a que ese derecho se puede ejercer como “he visto estos días, con flores en la mano y criticando a los responsables públicos”.

Entre tanto “nosotros lo que tenemos que hacer es acabar nuestra labor” y alcanzar esa normalidad en Ceuta lo antes posible.

Ambos han respondido a preguntas formulada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre las concentraciones convocadas por la FEMP, si pueden afectar a la convivencia en Ceuta o sobre si no son para apoyar a Ceuta sino contra Pedro Sánchez. EFE

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