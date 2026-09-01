El Elche prepara la visita de la Real sin Fer Niño, Affengruber y Diaby

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Elche (Alicante), 1 sep (EFE).- El Elche ha comenzado a preparar este martes la visita de la Real Sociedad con las ausencias de Fer Niño, David Affengruber y Bambo Diaby, quienes se han quedado en el gimnasio del estadio realizando un trabajo físico específico.

Fer Niño acusa unas molestias físicas, por lo que no ha participado en la sesión, celebrada en el campo Díez Iborra, si bien su presencia en el encuentro del próximo lunes no parece estar en peligro.

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Affengruber y Diaby, por su parte, no han entrenado con el grupo en el último día del mercado ante su posible salida de la entidad en las próximas horas.

El central austriaco no quiso ampliar su contrato con el Elche a la espera del cierre del mercado y en las últimas horas varios equipos ingleses se han interesado por su situación.

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Diaby, por su parte, no entra en los planes del entrenador, el argentino Martín Anselmi. El central catalán ya estuvo cedido al Granada la pasada temporada y este curso pretende repetir la fórmula o rescindir su contrato. EFE

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