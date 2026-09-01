Espana agencias

El delegado del Gobierno ceutí niega haber tenido información previa a la entrada masiva tras denunciarlo Manos Limpias

24/08/2026 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Cuerpo ha visitado Ceuta con el objetivo de abordar el apoyo económico necesario a la ciudad autónoma como consecuencia de la crisis migratoria inicial a finales del mes de julio. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
24/08/2026 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Cuerpo ha visitado Ceuta con el objetivo de abordar el apoyo económico necesario a la ciudad autónoma como consecuencia de la crisis migratoria inicial a finales del mes de julio. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
Guardar

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha negado este martes que dispusiera de información previa que permitiera prever el escenario de entrada masiva de migrantes registrado en la ciudad los días 30 y 31 de julio, en respuesta a la denuncia presentada contra él por la organización Manos Limpias.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia del sindicato, que sostiene que el delegado habría tenido conocimiento, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de posibles acercamientos de inmigrantes y que, pese a ello, no habría adoptado medidas para impedir lo que considera un delito contra la independencia y la seguridad del Estado.

PUBLICIDAD

Preguntado por la investigación judicial, Pérez Triano ha asegurado que desconoce el contenido de la denuncia, aunque ha considerado que las diligencias pueden servir para poner de manifiesto el trabajo desarrollado por la Delegación del Gobierno antes y después de los acontecimientos.

"Puede ser una oportunidad para mostrar todo el trabajo que se ha hecho desde la elección del Gobierno desde el día 30 y desde los días previos", ha señalado en una comparecencia celebrada este martes por la tarde en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

El delegado ha insistido en que no recibió ningún informe que permitiera anticipar el escenario que finalmente se produjo. "Ningún tipo de informe que dejara prever ningún tipo de escenario en el que luego nos encontraríamos", ha afirmado.

Pérez Triano ha defendido así la actuación de la Delegación del Gobierno durante la crisis migratoria y ha asegurado que él personalmente llevaba trabajando sobre la situación migratoria de Ceuta desde antes del 30 de julio.

CENTRADO EN BUSCAR LUGARES PARA ATENDER A LOS MIGRANTES

En este sentido, ha explicado que durante las últimas semanas ha centrado su actividad en la búsqueda de emplazamientos para atender a los migrantes, la retirada de aquellos que generaban mayor tensión en determinadas zonas y la solicitud de refuerzos para reforzar y asegurar la frontera.

Sus declaraciones se han producido también después de que en las últimas semanas se haya reclamado públicamente su dimisión. El delegado ha afirmado que respeta tanto a quienes piden su salida como a quienes respaldan su continuidad, aunque ha defendido que las críticas deben atender a las razones que las sustentan.

"Yo personalmente, desde el primer minuto, no desde el día 30, sino desde mucho antes, estaba trabajando por la realidad migratoria que nos estábamos encontrando", ha manifestado.

Pérez Triano ha asegurado además que durante este periodo apenas ha tenido contacto con su familia debido a su dedicación a la gestión de la crisis y ha denunciado haber recibido "insultos y amenazas", que ha calificado también como una forma de violencia.

LA NORMALIDAD SIGUE "LEJOS"

Respecto a la evolución de la crisis una semana después de la constitución del mando único y del comité de seguimiento, el delegado ha reconocido que la recuperación de la normalidad todavía está lejos.

"La realidad sigue estando lejos", ha afirmado, antes de señalar que el objetivo pasa por que las distintas administraciones puedan culminar los expedientes de las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

Asimismo, Pérez Triano ha destacado que actualmente "todo el Estado" está trabajando en distintas áreas para recuperar la normalidad "lo antes posible".

El delegado también ha considerado necesarias las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis migratoria en Ceuta y ha explicado que la Delegación trasladó desde el primer momento a la Secretaría de Estado de Comercio las preocupaciones y previsiones del sector empresarial. "Es un golpe económico muy fuerte", ha reconocido.

No obstante, ha insistido en que la prioridad continúa siendo la gestión de los procedimientos migratorios. Ha explicado que el Ministerio de Migraciones está trabajando para habilitar los espacios necesarios para realizar los triajes, mientras que el Ministerio del Interior está acelerando los procedimientos administrativos.

El objetivo, ha señalado, es culminar "cuanto antes" los expedientes y proceder al retorno de la mayoría de las personas que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que no tengan derecho a protección internacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

David Jiménez, abogado: “Para evitar problemas de herencia lo mejor es anticiparse con un poder”

La autorización judicial permite vender una vivienda cuando el propietario ya no puede firmar por deterioro cognitivo

David Jiménez, abogado: “Para evitar problemas de herencia lo mejor es anticiparse con un poder”

Subastan 158 lotes de joyas procedentes del narcotráfico desde 10 euros: las ganancias se destinarán a programas de prevención y asistencia frente a las adicciones

La iniciativa busca transformar bienes vinculados al tráfico de drogas en recursos para combatir las adicciones y favorecer la reinserción social y laboral

Subastan 158 lotes de joyas procedentes del narcotráfico desde 10 euros: las ganancias se destinarán a programas de prevención y asistencia frente a las adicciones

Ángel Illescas, floricultor: “Con estos dos métodos triunfarás para hacer tus esquejes de buganvilla”

El experto explica paso a paso cómo reproducir esta planta con una tasa de éxito muy alta

Ángel Illescas, floricultor: “Con estos dos métodos triunfarás para hacer tus esquejes de buganvilla”

La Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

El escrito aclara que el Ayuntamiento de la capital puede organizar un “acto institucional”, una figura distinta a la manifestación ciudadana y que no requiere el mismo marco jurídico que regula el ejercicio del derecho de reunión

La Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

Un asesor especializado en cumplimiento normativo explica a ‘Infobae’ qué puede y qué no puede hacer una empresa para controlar a los empleados que aprovechan el teletrabajo para irse de vacaciones

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

La Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

La UE contradice a Pedro Sánchez: cree que Rusia “ha sacado partido” de la crisis migratoria en Ceuta, pero no tiene pruebas de que la provocara

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

ECONOMÍA

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

La Justicia confirma el desahucio de una mujer que vivió con su abuela hasta su muerte: la tía se quedó con toda la herencia por un error que cometió la sobrina

Una empresa debe indemnizar a una empleada con 3.750 € por tardar en activar el protocolo antiacoso y con 38.081 € por despido

El Supremo anula los intereses de hipotecas inversas por falta de transparencia: los bancos deben devolver lo cobrado a los jubilados

Un matrimonio de jubilados se va de vacaciones cuatro veces al año con su pensión conjunta de 2.400 euros y sin pagar alojamiento: ahorran cerca de 5.000 euros

DEPORTES

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes

Roger Federer se rinde ante Rafa Jódar: “La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble”

El GP de Italia dejará al descubierto las carencias de los monoplazas de Aston Martin: la falta de potencia del motor contra rectas largas y solo 11 curvas

Arbeloa ‘exporta’ La Fábrica a Inglaterra: tres canteranos del Real Madrid, al Fulham por 54 millones de euros