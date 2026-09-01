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Detenido en Melilla un individuo reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

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Melilla, 1 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, el único habilitado entre Melilla y Marruecos, a un individuo sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda y detención para extradición emitida por las autoridades francesas por graves delitos, entre ellos el de secuestro y agresión sexual.

En una nota de prensa de este martes, el cuerpo policial ha informado de que la detención se produjo el pasado 29 de agosto, cuando el arrestado pretendía acceder a territorio nacional procedente de Marruecos.

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Durante las labores de control documental desarrolladas por los agentes destinados en el puesto fronterizo, las comprobaciones efectuadas en las bases de datos policiales permitieron detectar la requisitoria internacional que figuraba en vigor sobre esta persona.

Los agentes realizaron las correspondientes verificaciones a través de los canales de cooperación policial internacional, confirmándose que la orden continuaba plenamente vigente, por lo que se procedió inmediatamente a su detención.

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La reclamación de las autoridades francesas, prosigue el cuerpo, estaría relacionada con unos hechos ocurridos en octubre de 2023 en la localidad francesa de Dole, donde dos jóvenes habrían sido retenidas contra su voluntad por varios individuos en un contexto presuntamente relacionado con una extorsión y el tráfico de drogas.

Durante el cautiverio, las víctimas habrían sufrido agresiones físicas y una de ellas habría sido víctima de una agresión sexual.

La investigación desarrollada posteriormente por las autoridades francesas permitió la detención de varios sospechosos, mientras continuaban las actuaciones para localizar a otros presuntos implicados.

Los hechos investigados tendrían su equivalencia en España con delitos de secuestro, agresión sexual, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre otros.

Tras su arresto, al detenido se le informó de los motivos de la detención y de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente, iniciándose los trámites correspondientes para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

La actuación se enmarca en el refuerzo de los controles que la Policía Nacional mantiene en los puestos fronterizos de Melilla, donde la intensificación de la vigilancia y las comprobaciones policiales permite, además de garantizar la seguridad en la entrada y salida del territorio nacional, localizar y detener a personas reclamadas por autoridades judiciales nacionales e internacionales. EFE

mrg/vg/ram

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