Ceuta cambiará el acto del 'Día de la Autonomía' para no coincidir con las concentraciones

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Ceuta, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta cambiará este miércoles el horario del acto institucional del 'Día de la Autonomía' con la intención de que no coincida con la concentración ciudadana prevista a las 20:00 horas.

Según ha informado el Ejecutivo este martes, el acto se celebrará en el Teatro Auditorio del Revellín a partir de las 12:00 horas e incluirá la entrega de la Medalla de la Autonomía al equipo de cuidados paliativos del Hospital Universitario, al imán Adil Mohamed y, a título póstumo, al político Mustafa Mizzian.

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El acto empezará con el saludo del presidente a los galardonados en la antesala del patio de butacas y posteriormente comenzará la ceremonia con una actuación de baile y la lectura del acuerdo plenario de concesión de las Medallas.

Tras la entrega de las distinciones a los homenajeados el presidente de la Ciudad pronunciará su habitual discurso institucional, que en esta ocasión estará marcado por la grave crisis que afecta a la autonomía ceutí por la entrada masiva de miles de personas producida los días 30 y 31 de julio.

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El acto, que se cerrará con la interpretación de los himnos de Ceuta y España, está previsto que cuente con la presencia, entre otros, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE