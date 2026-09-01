Back to the Book, la cita de la literatura independiente crece con más de 130 editoriales

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Madrid, 1 sep (EFE).- Más de 130 editoriales de España y América Latina e invitados como Julieta Venegas, Paco Roca o Brenda Navarro se darán cita en la tercera edición del festival independiente de literatura y edición Back to the Book, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en la Casa del Lector y Matadero Madrid.

Si el año pasado participaron 67 editoriales y 50 invitados y contó con más de 12.000 visitantes -frente a los 7.000 de 2024-, este año el festival impulsado por la Librería Altamarea sigue creciendo en todos los sentidos.

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El programa cultural incluye talleres, conversaciones, clubes de lectura y presentaciones con autores como Lucía Solla Sobral, Lana Corujo, Marta Sanz, Irene Cuevas, Mónica Ojeda, José Ovejero, Jon Bilbao, Pilar Adón o los coreanos Cheon Myeong-Kwan, Choi Jin-young, entre otros muchos.

Además de editoriales de España, Argentina, Colombia, Chile y México, este año participarán sellos de Berlín y Nueva York.

La cita la inaugurará el viernes a las 16.30 horas la directora general del libro, María José Gálvez, y esa misma tarde, la cantante mexicana Julieta Venegas presentará su libro de memorias 'Norteña. Memorias del comienzo' (Las afueras).

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El sábado destacan entre las presentaciones la de Paco Roca, con 'El viaje' (Astiberri) y la de Cheon Myeong-kwan, que presentará 'Ballena' (SHIRO), la obra con la que fue finalista del International Booker Prize en 2023, junto a Choi Jin-young, que hablará de 'Hacia donde se pone el sol' (SHIRO), su primera novela traducida al castellano.

El festival concluirá el domingo con Solla Sobra, autora revelación del año pasado en España con 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), José Ovejero, Moderna de Pueblo o María Hesse, entre otros.

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Como novedad, la cita apuesta por la internacionalización de la literatura en lengua española a través de la creación de un programa de formación para editores europeos y citas enfocadas en la compraventa de derechos. EFE