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AS Monaco Basket, vigente campeón francés, abocado a la tercera división por deudas

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París, 1 sep (EFE).- El AS Monaco Basket (ASM), vigente campeón de Francia y finalista de la Euroliga en 2025, ha pedido jugar en la tercera división francesa debido a los graves problemas de deuda que arrastra y que le han impedido inscribirse en el baloncesto profesional.

"Esta misma semana, el club presentará un expediente de candidatura con vistas a inscribirse en la NM1 (tercera división). El objetivo es claro: volver. Volver a través del deporte y en la cancha", anunció este martes en un comunicado el club del pequeño Estado mediterráneo.

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A pesar de sus excelentes resultados deportivos, el ASM fue excluido de la Betclic Élite y de la Élite 2 el pasado 3 de julio tras el examen de su caso por el órgano de control financiero (DNCCG) de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), el gendarme de las finanzas de los clubes.

La Eurocopa también oficializó la expulsión del club de las competiciones europeas.

El motivo son los 24 millones de euros de deuda acumulada durante la gestión del magnate ruso Alexey Fedorychev debido al alto presupuesto del equipo en esa etapa por su elevada masa salarial.

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Ni siquiera el plan de rescate liderado por el exjugador de la NBA Jamal Mashburn ha sido, de momento, suficiente para convencer a las autoridades de la solvencia del ASM.

El objetivo ahora es "recuperar nuestro lugar en la cima del baloncesto francés y, a largo plazo, reencontrarnos con las grandes noches europeas que han forjado la historia reciente de la Roca Team", agregó el club del Principado, en su nota.

El AS Monaco Basket ha sido uno de los clubes punteros en Europa durante la última década. Además de finalista de la Euroliga en 2025, fue tercero en 2023 en ese mismo torneo y vencedor de la Eurocopa en 2021. En Francia, ganó las Ligas de 2023, 2024 y 2026.

Este martes se supo que el Bosna Sarajevo bosnio reemplazará en la Eurocopa 2026-2027 al Mónaco, que ya había quedado fuera de la Euroliga, en el grupo D del torneo continental junto al Bahcesehir Istanbul, el Balkan Botevgrad, el Kid&Us Manresa, el Lietkabelis Panevezys, el PAOK, el Ratiopharm Ulm y el Roma. EFE

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