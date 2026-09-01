Alcaraz y Sabalenka lo retoman por donde lo habían dejado; Trungelliti y Tabilo avanzan

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Redacción Deportes (EE.UU.), 31 ago (EFE).- El español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensores del título respectivamente en categoría masculina y femenina, retomaron este lunes el Abierto de Estados Unidos por donde lo habían dejado, con victorias contra el ruso Roman Safiullin y la colombiana María Camila Osorio.

Tras la campanada del día inaugural, con la eliminación del serbio Novak Djokovic ante el argentino Mariano Navone, este lunes la sorpresa fue la derrota del francés Arthur Fils, flamante campeón de Cincinnati, contra el griego Stefanos Tsitsipas (4-6, 7-6(3), 6-1 y 6-4).

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Alcaraz regresó a la competición individual tras 139 días de baja por una lesión de muñeca y lo hizo con autoridad, al imponerse a Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4 para iniciar la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos.

El murciano, que reaparecía en la Arthur Ashe, resolvió en dos horas y 21 minutos un partido exigente ante un rival firme con el saque y se medirá en segunda ronda con el portugués Jaime Faria.

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Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, comenzó con buen pie la defensa de su corona en Nueva York al vencer a Osorio por 6-2 y 6-4. La campeona sumó su decimocuarta victoria consecutiva en Flushing Meadows y se enfrentará en la siguiente ronda a la rusa Polina Iatcenko, procedente de la fase previa.

También avanzó la polaca Iga Swiatek, octava cabeza de serie y campeona del torneo en 2022, que derrotó a la china Wang Xiyu por 6-2 y 6-3. Swiatek será rival de la argentina Nadia Podoroska, quien remontó a la suiza Simona Waltert para imponerse por 4-6, 7-6(6) y 6-3.

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En el programa nocturno, Ben Shelton, número 9 del mundo y reciente campeón en Montreal, ganó por 1-6, 6-1, 7-6(3) y 6-2 ante el holandés Tallon Griekspoor.

En la expedición española, Oksana Selekhmeteva se clasificó para la segunda ronda tras derrotar a la japonesa Aoi Ito por 6-2 y 6-4, y se enfrentará a la uzbeka Kamilla Rakhimova.

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Se sumó a Cristina Bucsa, que también superó su debut ante la japonesa Himeno Sakatsume. En cambio, Martín Landaluce dejó escapar una gran oportunidad ante el británico Jacob Fearnley: sacó con 5-2 y dos roturas de ventaja en el cuarto set, pero acabó perdiendo por 4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3. Fearnley se medirá ahora con el argentino Tomás Etcheverry.

Etcheverry avanzó con una contundente victoria por 6-3, 6-4 y 6-0 contra el checo Vít Kopriva.

Marco Trungelliti remontó al chino Juncheng Shang por 0-6, 7-6(5), 1-6, 6-3 y 6-4, mientras que Nadia Podoroska también reaccionó para imponerse a la suiza Simona Waltert por 4-6, 7-6(6) y 6-3, resultado que la citó con Iga Swiatek.

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En cambio, Sebastián Báez fue arrollado por el estadounidense Brandon Nakashima por 6-2, 6-1 y 6-0; Román Andrés Burruchaga cayó ante el ruso Karen Khachanov por 6-3, 6-0 y 6-1, y Facundo Díaz Acosta fue eliminado por el francés Quentin Halys, que se impuso por 6-4, 6-7(5), 6-7(7) y 6-1.

Thiago Agustín Tirante desperdició dos sets de ventaja y cayó ante el francés Adrien Mannarino por 4-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3.

El chileno Alejandro Tabilo, vigésimo octavo favorito, derrotó al alemán Yannick Hanfmann por 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3, tras conceder una sola rotura de servicio, y jugará contra el ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el australiano Alexei Popyrin. Su compatriota Tomás Barrios Vera cayó por 6-3, 6-4 y 6-2 ante el belga Alexander Blockx.

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La jornada también marcó la despedida del suizo Stan Wawrinka, de 41 años, que disputaba por última vez el torneo neoyorquino antes de su previsto retiro al final de la temporada.

El campeón de 2016, invitado por la organización, perdió ante el italiano Matteo Berrettini por 7-6(4), 7-6(3) y 6-0 y recibió una sentida ovación del público, además de un homenaje en la pista con un vídeo de sus éxitos en Flushing Meadows. EFE

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