España

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 1 de septiembre en Málaga.

El clima para este martes 1 de septiembre en Málaga alcanzará los 28.2 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22.4 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 59%, durante el día, además de una nubosidad del 6%, a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

“El terral” en Málaga

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

PUBLICIDAD

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en MálagaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 31 de agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 31 de agosto

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 31 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 31 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del lunes 31 de agosto de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del lunes 31 de agosto de 2026

Números ganadores de la Primitiva del 31 de agosto

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Números ganadores de la Primitiva del 31 de agosto

La reflexión de Oscar Wilde, autor irlandés, sobre cómo vemos el mundo: “Lo que el arte refleja en realidad no es la vida, sino al espectador”

El autor de ‘El retrato de Dorian Gray’ incluyó la máxima en el prefacio de la edición revisada de su única novela, publicada en formato libro en 1891

La reflexión de Oscar Wilde, autor irlandés, sobre cómo vemos el mundo: “Lo que el arte refleja en realidad no es la vida, sino al espectador”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

DEPORTES

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams