80-75. Uruguay frena a José Alvarado y da un gran paso hacia el Mundial

Guardar

Montevideo, 31 ago (EFE).- Uruguay dio este lunes un gran paso en su sueño por volver a una Copa del Mundo de baloncesto tras vencer por 80-75 a Puerto Rico en un juego marcado por el gran trabajo de la Celeste en la marca del campeón de la NBA José Alvarado.

En la segunda fecha de la segunda ronda de la clasificación a Catar 2027, el conjunto sudamericano obtuvo puntos de oro en un juego que dominó y en el se mantuvo al frente del tanteador al final de cada uno de los cuartos.

PUBLICIDAD

El primero acabó 27-20 en favor de Uruguay y el segundo fue para Puerto Rico por 16-17. De acuerdo con esto, la Celeste acabó la primera parte ganando por 43-37.

Al final del tercer cuarto los dirigidos por Gerardo Jauri ganaban por 64-55 y finalizaron arriba por cinco puntos de diferencia después de que los visitantes se acercaran con una gran labor de Stephen Thompson.

PUBLICIDAD

A falta de poco más de cuatro minutos, Puerto Rico se puso a dos puntos y quedó a una bola del empate, sin embargo, un espectacular triple de Gonzalo Iglesias y un doble de Santiago Vescovi alejaron nuevamente a Uruguay, que más tarde volvió a sufrir.

Un triple de Thompson y un doble de Ismael Romero marcaron un 0-5 parcial y los de Carlos González se pusieron a dos a falta de 2 minutos y 24 segundos. Instantes después, el pívot debió dejar el campo por quinta falta.

PUBLICIDAD

En el final, cuando quedaban menos de 20 segundos, un espectacular tiro de tres de Iglesias puso el juego 77-72 y encaminó al local hacia la victoria para alegría de un público que llenó el estadio Antel Arena.

Uruguay acabó ganando por 80-75 con 20 puntos del base de La Laguna Tenerife Bruno Fitipaldo, 17 de Joaquín Rodríguez, 16 de Santiago Vescovi y 12 de Gonzalo Iglesias.

PUBLICIDAD

Más allá de su labor ofensiva, la Celeste se destacó por su impecable trabajo para frenar al campeón de la NBA con New York Knicks Alvarado, quien solo pudo anotar tres puntos en los 33 minutos y 28 segundos que estuvo en el campo.

El número 10 convirtió uno de los ocho tiros de tres puntos que lanzó, al tiempo que también falló su único intento de dos puntos. Pese a esto, Alvarado lideró a su equipo en rebotes defensivos al capturar cinco.

PUBLICIDAD

Quien se destacó marcando fue Thompson, autor de cuatro dobles, cinco triples y seis libres que lo llevaron a ser el goleador del juego con 29 puntos.

Con su victoria, Uruguay llegó a 14 puntos y se mantiene en zona de clasificación por detrás de Canadá y arriba de Argentina. Puerto Rico se quedó con diez unidades y está cuarto por delante de Bahamas y Panamá. EFE

PUBLICIDAD

(foto)