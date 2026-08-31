Temas del día de EFE España del lunes 31 de agosto de 2026 (13:45 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Sánchez afirma que no hay información que apunte a Marruecos en la crisis migratoria y asegura que el rey visitará Ceuta y Melilla sin concretar todavía fechas

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(Texto enviado a las 10:51; 509 palabras)

(Texto enviado a las 9:25; 298 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Cientos de ceutíes se concentran para pedir medios y apoyo a los servicios esenciales

(Texto enviado a las 13:14; 468 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Ceuta - La Policía interviene para evitar avalanchas en un asentamiento de Ceuta

(Texto enviado a las 11:27; 252 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Ascienden a más de 3.300 las plazas para la atención temporal de migrantes en Ceuta

(Texto enviado a las 13:06; 208 palabras)

- El presidente del Gobierno descarta traslados a la península al prever 6.000 plazas para migrantes en Ceuta

(Texto enviado a las 9:11; 186 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La ministra de Infancia ve "imprescindible" acoger a los menores de Ceuta en la Península

(Texto enviado a las 12:13; 557 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La ministra Mónica García dice que Marruecos tiene una responsabilidad en lo ocurrido en Ceuta y también la ultraderecha

(Texto enviado a las 9:04; 330 palabras)

- Sanidad comienza la vacunación en Ceuta con los contactos del caso de varicela ingresado

(Texto enviado a las 12:15; 376 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- El PP denuncia la "delicadeza" del Gobierno con Marruecos y su "dureza" con los ceutíes

(Avance a las 13:26; 164 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sumar acusa a Sánchez de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos

(Texto enviado a las 10:36; 277 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- IU no participará en la concentración de la FEMP sobre Ceuta para desmarcarse de Vox y PP

(Texto enviado a las 12:44; 401 palabras)

- Otegi rechaza las concentraciones por Ceuta y las prevé minoritarias en Euskadi y Navarra

(Texto enviado a las 13:18; 260 palabras) (Foto)

- Podemos acusa al Gobierno de "inacción calculada" en Ceuta y le pide romper con Marruecos

(Texto enviado a las 12:27; 274 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El BNG niega respaldo a la gestión del Gobierno en Ceuta y dice que "no está a la altura"

(Texto enviado a las 13:24; 383 palabras) (Foto)

- La CEOE reclama al Gobierno un "liderazgo expreso" para solucionar la situación de Ceuta

(Texto enviado a las 11:39; 252 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA ITALIA

Madrid - España prorroga también 15 días los controles a los viajeros procedentes de Italia

(Texto enviado a las 13:05; 216 palabras)

GOBIERNO LEGISLATURA

- Sánchez solo admite un posible "adelanto técnico" de las elecciones generales en 2027 y mantiene que agotará la legislatura y que presentará los presupuestos este año

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(Texto enviado a las 10:29; 350 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Texto enviado a las 9:56; 166 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sánchez, ante las críticas por sus vacaciones de agosto: "He trabajado y he descansado"

(Texto enviado a las 9:33; 217 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO MADRID

Madrid - Sánchez sobre el ático de Ayuso: Se ha comprado un aticazo con la pasta de los madrileños

(Texto enviado a las 10:10; 256 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La Comunidad de Madrid ve "patético" que Sánchez critique la compra del ático de Chamberí

(Texto enviado a las 12:45; 323 palabras)

AÑO JUDICIAL

Madrid - Los casos de Zapatero, Leire Díez o los pagos del PSOE: la 'vuelta al cole' judicial

(Texto enviado a las 08:00; 1.067 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023167620)

SALUD CALOR

Madrid - Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

(Texto enviado a las 9:05; 335 palabras)

- El calor satura las urgencias: de los golpes a las descompensaciones y nuevas enfermedades

(Texto enviado a las 9:01; 775 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023641241)

TIEMPO CALOR

Madrid - Llega septiembre con calor de pleno verano: hasta 43 grados en Andalucía y 42 en Bilbao

(Texto enviado a las 12:46; 830 palabras) (Foto) (Vídeo)

TRAFICO VERANO

Madrid - Las carreteras registran ya las primeras complicaciones en el retorno del verano

(Texto enviado a las 13:34; 320 palabras) (Foto) (Vídeo)

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - Una luz en máximos desde 2023, más gas y los futuros impulsan la factura más cara en años

(Texto enviado a las 13:15; 862 palabras)

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023593687)

ENCUENTRO IA

Santander - El Gobierno destina 180 millones a 372 proyectos de IA en las empresas y en la salud

(Texto enviado a las 10:55; 549 palabras) (Foto)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

Los nuevos códigos estéticos plantan cara al algoritmo: son los versos libres de la moda

MODA TENDENCIAS

Madrid- Los nuevos códigos estéticos plantan cara al algoritmo: son los versos libres de la moda. Inmaculada Tapia

(Texto enviado a las 10:00; 620 palabras) (Foto)

PENDIENTE

TRÁFICO VERANO

Madrid- Termina a las doce de la noche de este lunes la operación Retorno del verano de la Dirección General de Tráfico (DGT), que este domingo ya ha dejado retenciones a las entradas de las principales ciudades.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA EUROPA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz mantiene un encuentro por videoconferencia con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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16:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez se reúne con el presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea, en la sede del Ministerio. Cobertura oficial.

17:00h.- Madrid.- INDUSTRIA METAL.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu mantiene un encuentro con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), en la sede del Ministerio.

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SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

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18:00h.- Madrid.- RADIO PROGRAMACIÓN.- Presentación de la temporada 2026/2027 de RNE, con algunos de sus protagonistas, como Juan Ramón Lucas, David Cantero y Marta Solano. Ginkgo Restaurante. Plaza de España, 3.

CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- La orquesta del Festival de Bayreuth, que celebra su 150 aniversario, clausura, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, la 75 edición del Festival Internacional de Santander. Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria. (Texto) (Foto)

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EFE

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