Tabilo pone la directa hacia la segunda ronda

Redacción Deportes (EE.UU.), 31 ago (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, número 28 del ránking mundial, ganó este lunes por 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3 ante el alemán Yannick Hanfmann (n.54) y se clasificó para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.
Tabilo tan solo concedió una rotura a Hanfmann en todo el partido y se llevó la victoria en dos horas y 38 minutos.
El chileno será rival de uno entre el búlgaro Grigor Dimitrov (n.137) y el australiano Alexei Popyrin (n.130) en la siguiente ronda.
Por otro lado, el también chileno Tomás Barrios Vera (n.144) cayó contra el belga Alexander Blockx (n.34) por 6-3, 6-4 y 6-2. EFE
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