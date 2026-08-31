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Sumar continúa trabajando para concretar "lo antes posible" su marca electoral y candidato a las generales

31/08/2026 La cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, intervienen durante una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
31/08/2026 La cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, intervienen durante una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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La coordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, ha afirmado que los partidos del socio minoritario trabajan para plasmar "lo antes posible" la futura marca electoral y el candidato a los próximos comicios generales.

En rueda de prensa este lunes junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha indicado que las conversaciones entre Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid "continúan" y que cuando estén decididos el nombre y el referente electoral, se presentarán a la opinión pública.

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"Desde luego asegurar que, una vez más, vamos a estar a la altura y que llegaremos a tiempo", ha declarado para afirmar que no existe ningún problema en este proceso político que llevan haciendo desde febrero.

Es más, ha defendido que la decisión del candidato y la marca electoral será por consenso. "Se está haciendo bien, con cuidado, porque entendemos la importancia de la cita, del siguiente paso y de este ciclo", ha relatado Martínez.

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De hecho, ha asegurado que la prioridad de su espacio político es "ofrecer un proyecto ilusionante", con "todas las garantías" y que lo encabece una persona que será el "mejor" candidato y contará "con el apoyo de todas las fuerzas políticas".

IU HABLÓ DE TRES FASES "CONSECUTIVAS": MANIFIESTO, MARCA Y CANDIDATO

Durante una entrevista con Europa Press en el mes de agosto el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, explicó las fases para la concreción de la candidatura conjunta con Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar para las elecciones generales, con tres movimientos consecutivos, que consisten en la presentación del manifiesto del proyecto político, el anuncio de la marca electoral y para el final la presentación del candidato.

"Es verdad que ya no hay más tiempo para retrasar nada, pero se están haciendo las cosas bien", destacó Maíllo para expresar su convicción de que el candidato será una persona que representará muy bien el proyecto político.

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