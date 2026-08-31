Sijena Sí conmemorará en octubre los 90 años del "expolio" de las pinturas del monasterio

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Huesca, 31 ago (EFE).– La Plataforma Sijena Sí ha anunciado que el 24 de octubre organizará una conmemoración del nonagésimo aniversario del "expolio" de las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca).

Según ha anunciado la organización, el lema 'Memoria, verdad, restitución y futuro' será el encargado de englobar una jornada con la que pretende recordar los hechos ocurridos en 1936, cuando Josep Gudiol ordenó el arranque de las pinturas del cenobio oscense.

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Sijena Sí sostiene que, noventa años después, estos acontecimientos siguen siendo objeto de "interpretaciones interesadas" y expresa su preocupación por la reinterpretación de la figura de Gudiol, "una figura vinculada a la salvaguarda del patrimonio".

En ese sentido, la plataforma considera que debe tenerse en cuenta el contexto de guerra e incautación de bienes que se produjo en la contienda y pide a los medios de comunicación que contrasten las informaciones sobre estos hechos.

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Por otro lado, Sijena Sí también denuncia la "inacción" del MNAC ante las resoluciones que obligan a devolver las pinturas y pide que el centro de arte catalán cumpla las resoluciones judiciales conforme el calendario establecido, ya que "las sentencias están para cumplirse".

En ese sentido, la organización destaca la incorporación por parte del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena del prestigioso restaurador italiano Stefano Lupo, quien visitó recientemente el monasterio y afirmó que el desmontaje y traslado de las pinturas era viable técnicamente.

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La plataforma Sijena Sí celebrará el 3 de octubre la quinta Romería Sijena Sí para reivindicar el regreso de la vida monástica al cenobio, con una marcha a pie de 17 kilómetros desde Sariñena y una cabalgada de 26 desde El Tomillo.

La organización ha reiterado su petición de mantener una reunión con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, para trasladarle sus reivindicaciones y pedir al Ejecutivo que es "imprescindible" una posición firme en defensa de la recuperación del patrimonio del monasterio. EFE

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