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Rubén García: "No se nos puede olvidar de dónde venimos"

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Pamplona, 31 ago (EFE).- El jugador de Osasuna Rubén García ha destacado, tras la victoria por 1-0 ante el Getafe, la importancia de sumar tres puntos después de una semana exigente y ha asegurado que el equipo debe tener presente el sufrimiento de la pasada temporada para valorar su buen inicio de campeonato.

"Que no se nos olvide. Tengamos presente que el año pasado, contra esta gente, estábamos rezando los que somos creyentes y los que no para que pasara lo que por suerte pasó", ha señalado el futbolista, en referencia a la última jornada del pasado curso, en la que Osasuna consiguió la permanencia a pesar de la derrota.

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Rubén García ha explicado que el triunfo tenía también un componente emocional por lo sucedido la temporada anterior y ha incidido en que el conjunto navarro debe mantener la humildad ante la dificultad de la competición.

"Somos un grupo humilde, somos conscientes de todo lo que pasa en el día a día", ha afirmado el jugador, quien ha recordado la tensión vivida el pasado curso y ha señalado que los futbolistas acabaron llorando después de conseguir la permanencia.

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Sobre el encuentro ante el Getafe, ha considerado que Osasuna ha realizado "un partido bastante serio", aunque quizá no haya sido el más atractivo para el aficionado. "Muchas veces hay que competir más allá de jugar bonito o de tener balón", ha apuntado.

El encuentro ha tenido además un significado especial para el futbolista, que ha alcanzado los 300 partidos con la camiseta de Osasuna, una cifra que ha calificado como "algo muy bonito".

Rubén García ha reconocido la emoción que le produce aparecer cerca de algunos de los jugadores históricos del club en la clasificación de partidos disputados, pese a no haber nacido en Navarra. "¿Qué pinto aquí?", ha preguntado de forma irónica.

"Gran parte de mi crecimiento futbolístico y personal ha sido aquí", ha señalado el valenciano, quien ha explicado que, después de tantos años en Pamplona, siente como propios los valores y el sentimiento de Osasuna.

"Más allá de que no haya tenido la suerte de nacer aquí y ser rojillo de nacimiento, esos valores te los van inculcando", ha afirmado Rubén García. EFE

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