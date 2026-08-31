Ramis: "El equipo quiere, tiene alma y es inteligente"

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Pamplona, 31 ago (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, destacó, tras la victoria por 1-0 ante el Getafe en El Sadar, el carácter y la capacidad de sus jugadores para interpretar los partidos y aseguró que "el equipo quiere, tiene alma, tiene carácter y es inteligente a nivel colectivo".

Ramis se mostró satisfecho con los siete puntos sumados por Osasuna en las tres primeras jornadas, disputadas en apenas ocho días, y especialmente con la respuesta de sus futbolistas ante una semana que calificó de "muy exigente" en el apartado físico.

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"Lo más importante es que el equipo entiende lo que queremos de ellos y en cada partido ha interpretado muy bien lo que hace", señaló el técnico, quien considera que los resultados están premiando "la constancia y la voluntad de los jugadores para hacer las cosas bien".

Sobre el encuentro ante el Getafe, Ramis explicó que una de las claves fue "ponerle mucha alma al partido", algo que también percibió desde la grada. Osasuna, añadido, supo mantener el orden y defender ante la exigencia física y el juego directo del conjunto madrileño.

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El entrenador rojillo explicó que su equipo ha evitado realizar una presión demasiado adelantada ante un rival que buscaba superar líneas mediante balones largos y cargar posteriormente las zonas de segunda jugada. "Era absurdo saltar con jugadores porque luego ibas a tener que ir para atrás", apuntó.

Ramis diferenció además entre una primera parte en la que Osasuna buscó tener más el balón y controlar el encuentro y una segunda en la que el cansancio obligó a los rojillos a "protegerse" más defensivamente y buscar las transiciones.

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"Cuando el cuerpo no te da lo mejor o te quedas sin energía, lo mejor es refugiarse, juntarse y ponerle dificultades" al rival, señaló el técnico, quien valoró especialmente que el Getafe no haya generado suficientes ocasiones pese a su fortaleza física y su capacidad para cargar el área.

El entrenador también subrayó la solidez defensiva mostrada en este inicio liguero, en el que Osasuna ha encajado un solo gol en tres jornadas. "Esa es la línea", afirmó Ramis, quien quiere que los goles que reciba su equipo sean consecuencia de los méritos del rival y no de una mala organización propia.

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En cuanto a las lesiones, Ramis explicó que Jorge Herrando presenta un problema muscular en el aductor y Aimar Oroz unas molestias en los isquiotibiales. El técnico señaló que la lesión de Herrando "parece más importante" que la de Aimar, aunque pidió esperar a las pruebas médicas para conocer su alcance.

Ramis insistió, no obstante, en su confianza en toda la plantilla. "Si uno no está, aparecerán los otros", afirmó antes de citar diferentes alternativas para suplir posibles bajas.

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Sobre la clasificación después de sumar siete puntos de nueve posibles, rechazó extraer conclusiones a estas alturas del campeonato. "Los pies en el suelo y la luna, si tenemos que ir de viaje, que sea en la jornada 38; en la tres no me atrevo", dijo.

Finalmente, sobre las últimas horas del mercado de fichajes, Ramis apuntó que todavía puede producirse alguna incorporación y que no espera salidas. "Creo que alguna incorporación va a haber más", señaló, aunque advirtió de que los últimos días de mercado pueden generar operaciones inesperadas. EFE

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