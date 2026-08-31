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Pablo Heras-Casado recibe el premio La Barraca 2026 a las artes escénicas de la UIMP

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Santander, 31 ago (EFE).- El director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado ha sido reconocido este lunes con el premio La Barraca 2026, que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) otorga cada año para distinguir a personalidades destacadas de las artes escénicas.

En esta decimoctava edición se le ha entregado a este músico, que fue reconocido con el Premio Nacional de Música 2025 por su "extraordinaria" trayectoria internacional y su especial contribución a la ópera y a las artes escénicas.

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Heras-Casado dirigirá esta noche una selección de 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner, de quien es especialista, para clausurar la 75 edición del Festival Internacional de Santander, con la Orquesta y solistas del Festival de Bayreuth.

Sobre esta obra, el músico ha opinado que "cuando hay intensidad, aunque no sepas lo que estas viviendo, todo el mundo se pelea por estar ahí. Hay que ir a vivirlo y sentirlo, dejarse llevar".

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Y ha destacado que antes de Wagner la ópera era un acto social, hasta que él introdujo elementos como el negro absoluto y la oscuridad que impedían a la gente verse entre sí; el foso cubierto para los músicos, que hace que el espectador no entienda de donde viene la música o la forma de dirigir, anticipándose un poco a los músicos.

El premio que hoy ha recibido el director de orquesta adquiere el nombre de la compañía de teatro itinerante La Barraca, impulsada por el poeta granadino Federico García Lorca, que entre 1933 y 1935 pasó por La Magdalena.

Heras-Casado ha recordado los pequeños proyectos universitarios que impulsó junto a sus compañeros por los pueblos de Granada para divulgar la música, tal y como Lorca hizo con el teatro en La Barraca.

Y ha reconocido que no era buen universitario porque la música siempre le llevaba por otros caminos, pero que sí era cumplidor y aunque no le "vieran el pelo" por las aulas de la Universidad de Granada, no dejó de investigar.

La vicerrectora de Cultura de la UIMP, Paloma Ortiz-de-Urbina, ha recordado en la 'laudatio' que la trayectoria de Heras-Casado incluye la dirección de formaciones como las filarmónicas de Berlín y Viena, la Royal Concertgebouw, las sinfónicas de Chicago y San Francisco o la Staatskapelle de Dresde.

Y también ha hecho referencia a la ópera, que ocupa un lugar "fundamental" en la trayectoria del músico y a la que dedicará en 2028 una nueva producción de 'El anillo del nibelungo' en el Festival de Bayreuth.

Tanto la vicerrectora como el rector de la UIMP, Ángel Pelayo, han destacado que resulta significativo que el premio La Barraca reúna hoy dos granadinos universales, Heras Casado y Federico García Lorca. EFE

egg/lcj/lml

(Foto)

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