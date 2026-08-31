Espana agencias

Milei en Congreso de FIA: "Argentina tiene las condiciones para recibir a la Fórmula Uno"

Guardar

Buenos Aires, 31 ago (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, participó este lunes del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires y mostró su deseo de que el país suramericano vuelva a albergar la Fórmula Uno.

"Me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula Uno y al Rally Mundial en su calendario", expresó el mandatario durante el evento.

PUBLICIDAD

Milei recordó que el autódromo de Buenos Aires albergó carreras de la Fórmula Uno en tres momentos distintos del siglo pasado, el último en 1998, y agregó: "En todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó, nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo".

Además, señaló que en Argentina ha vuelto a "existir el mercado para una competición semejante" y enfatizó: "Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección, y los invito a que este congreso sea el primer paso para ese regreso".

PUBLICIDAD

"Avancemos juntos a toda velocidad para convertir este sueño en realidad. Queremos ver a Colapinto en el país", concluyó el mandatario, en referencia al piloto argentino de Fórmula Uno Franco Colapinto.

El Congreso Americano de la FIA se celebra en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) en Buenos Aires, y contó este lunes con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el presidente la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

El evento reúne a los principales referentes del automovilismo y movilidad del continente, así como numerosos directivos de la FIA, que tienen previsto abordar cuestiones como el desarrollo y la seguridad de las competencias, la innovación tecnológica, la movilidad sostenible y las estrategias para fortalecer la presencia internacional del automovilismo en la región, entre otras cuestiones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 31 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 31 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del lunes 31 de agosto de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del lunes 31 de agosto de 2026

Números ganadores de la Primitiva del 31 de agosto

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Números ganadores de la Primitiva del 31 de agosto

La reflexión de Oscar Wilde, autor irlandés, sobre cómo vemos el mundo: “Lo que el arte refleja en realidad no es la vida, sino al espectador”

El autor de ‘El retrato de Dorian Gray’ incluyó la máxima en el prefacio de la edición revisada de su única novela, publicada en formato libro en 1891

La reflexión de Oscar Wilde, autor irlandés, sobre cómo vemos el mundo: “Lo que el arte refleja en realidad no es la vida, sino al espectador”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

DEPORTES

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams