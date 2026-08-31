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Mariona Ortiz, ante el reto mundialista: “Bendita presión”

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Madrid, 31 ago (EFE).- La internacional Mariona Ortiz aseguró este lunes que asume la responsabilidad ante el reto mundialista como “bendita presión”, tras el anuncio de Miguel Méndez, técnico de la selección nacional femenina de baloncesto, de las doce jugadoras que participarán en el Mundial de Alemania 2026, del 4 al 13 de septiembre.

Méndez, por su parte, dijo que espera de su equipo que “cada día aparecan jugadoras nuevas” y se mostró “en tensión” ya que, con la incorporación de las cinco jugadoras de la WNBA la selección todavía no ha podido realizar un entrenamiento al completo. Una circunstancia que afecta a casi todas las selecciones mundialistas.

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“Estos tres días antes del debut van a ser muy importantes porque tenemos que meter en el equipo con mucha personalidad y muy buenas dentro de lo que ya funciona, sin desestabilizar nada de lo que ya funciona. Es toda una tarea”, añadió.

 Un escenario, según el veterano entrenador,“muy diferente”, pero aseveró que “el grupo está unido y eso es importante. Las que llegan se van a poner al servicio del equipo”.

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Para la base catalana, el secreto de España es que tiene un “grupo humano de 10” y aseguró que participar en este Mundial es una “bendita responsabilidad”.

“Poder ser referentes para niños y niñas, ver que el baloncesto femenino vende y consigue cosas muy grandes es lo mas bonito”, dijo ante los medios.

Tras toda una carrera en la élite, la jugadora de Casademont Zaragoza, lleva tres veranos viviendo nuevas experiencias con la absoluta en Juegos Olímpicos, Europeo y, ahora, su primer Mundial. “Tengo la suerte de volver a ilusionarme, de sentirme como una niña otra vez”. EFE

(vídeo)

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