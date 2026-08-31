Los contaminantes ambientales no afectan igual al sistema inmunitario, según un estudio

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Tarragona, 31 ago (EFE).- Los contaminantes ambientales que pueden alterar el sistema hormonal, también conocidos como disruptores endocrinos, no afectan por igual al sistema inmunitario, sino que cada uno desencadena respuestas biológicas diferentes, según un estudio liderado por el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud), con sede en Tarragona.

Los investigadores analizaron el efecto de tres contaminantes ambientales, el bisfenol A (BPA), el tris fosfato (TDCPP) y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sobre células del sistema inmunitario. Estas sustancias químicas están presentes en numerosos objetos cotidianos, como envases alimentarios y textiles, muebles o productos industriales.

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Los resultados del estudio muestran efectos específicos para cada uno de los compuestos estudiados cuando entran en contacto con unas células esenciales en la primera línea de defensa del sistema inmunitario (macrófagos).

El TDCPP, un compuesto empleado para hacer más resistentes al fuego algunos muebles, tejidos y productos Industriales, fue el que mostró una toxicidad más elevada.

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Según los investigadores, la exposición a esta sustancia redujo la viabilidad celular y provocó una disminución de determinadas respuestas inmunitarias, “lo que apunta a un posible efecto inmunosupresor”.

En cuanto al compuesto químico denominado PFOA, presente en recubrimientos resistentes al agua, las manchas o la grasa, los autores del estudio observaron que activa de manera muy intensa las defensas de nuestro cuerpo: las células parecían activar algunos mecanismos de defensa, pero sin generar la respuesta completa que los investigadores esperaban observar.

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En cambio, el BPA, un compuesto utilizado en algunos plásticos y recubrimientos de envases alimentarios, no tuvo apenas efectos en las pruebas. Los investigadores observaron que ni dañaba la salud de las células, ni alteraba nuestras defensas; tampoco impedía que las células se comunicaran entre ellas.

El estudio concluye que compuestos clasificados dentro de un mismo grupo de contaminantes pueden tener efectos muy diferentes sobre las células inmunitarias, y apunta que este conocimiento puede contribuir a mejorar la evaluación de los riesgos asociados a los disruptores endocrinos y a entender mejor cómo la exposición ambiental influye en la salud humana. EFE

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