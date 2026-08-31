Las carreteras registran ya las primeras complicaciones en el retorno del verano

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Madrid, 31 ago (EFE).- Algunas carreteras de Madrid, Barcelona, Valencia, Ávila, Huelva y Cádiz registran ya tráfico lento en el último día de la operación retorno del verano puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), que termina en la medianoche de este lunes.

Según informa la DGT, las principales dificultades de circulación se localizan en la salida de Madrid por la A-3, en Rivas yPerales de Tajuña; así como en Ávila, en la A-6, a la altura de Arévalo, en sentido a la capital madrileña.

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También en Barcelona hay complicaciones en la AP-7, en Gélida, hacia Tarragona; en la entrada a Valencia por la A-3, en Loreguilla; y por la A-7, en Paterna sentido Castellón.

Asimismo, se registra tráfico lento en Huelva, en la A-49, en Chucena, en dirección a Sevilla; y en los accesos a Cádiz por la A-4 y la A-48, en Chiclana de la frontera.

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Varios siniestros complican aun más el tráfico en Valladolid, en la A-6, en Tordesillas hacia Madrid; en Albacete, en la salida por la A-31, en La Gineta; y en Valencia, en la A-7 en Paterna, sentido Castellón.

En Andalucía, tres accidentes dificultan la circulación, uno de ellos en el acceso a Jaén por la A-44, en Bailén; y dos en Sevilla, en las entradas por la A-49, en Tomares; y en la AP-4, en Las Cabezas de San Juan.

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El último dispositivo especial del verano comenzó el pasado viernes y finalizará la medianoche de este lunes, unos días en los que se van a registrar casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Este lunes se producirá el grueso de los movimientos de retorno y la DGT prevé circulación muy intensa en las principales vías de la red durante todo el día, especialmente entre las 16:00 y las 23:00 horas. EFE

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