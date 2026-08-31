Landaluce se derrite ante Fearnley y se despide de Nueva York

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Chicago (EE.UU.), 31 ago (EFE).- El español Martín Landaluce desperdició este lunes una inmejorable oportunidad para avanzar en el Abierto de Estados Unidos, pero, tras sacar con 5-2 a favor en el cuarto set para llevarse el partido contra el británico Jacob Fearnley, fue remontado y perdió por 4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3.

Landaluce, número 66 del mundo, estaba dos roturas arriba en el cuarto parcial, pero perdió 16 de los 20 puntos siguientes y Fearnley logró equilibrar el partido.

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El español no tuvo fuerzas para reaccionar y el británico se escapó 5-1 en pocos minutos en el parcial decisivo, antes de sellar el pase de ronda tras una breve interrupción por lluvia.

Fearnley será rival del argentino Tomás Etcheverry en la segunda ronda.

Entre los demás resultados, se despidió el argentino Sebastián Báez, arrollado 6-2, 6-1 y 6-0 por Brandon Nakashima. EFE