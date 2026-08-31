La Fiscalía registra 23 agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

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Madrid, 31 ago (EFE).- La Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales en Ceuta, de las cuales nueve víctimas son menores de edad, desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.

Hasta la fecha, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga. El resto de los agresores permanece sin identificar.

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Fuentes fiscales informan a EFE de que de esas 23 agresiones registradas entre el pasado 30 de julio y este lunes, cinco de ellas han sido violaciones.

Nueve de las víctimas de esas agresiones sexuales son menores de edad de entre 14 y 17 años, precisan las fuentes. EFE