La Copa Federación define sus cruces con 32 equipos en busca del título

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- La Copa Federación ya conoce sus dieciseisavos de final después del sorteo celebrado este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), una primera ronda de la fase nacional en la que 32 equipos buscarán el título que la pasada temporada conquistó el Ourense CF.

La competición, disputada a partido único, tiene además como gran aliciente las cuatro plazas para la Copa del Rey que obtendrán los equipos que alcancen las semifinales.

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Entre los emparejamientos destaca el Salamanca-Caudal Deportivo, con el exinternacional Iker Muniain al frente del conjunto salmantino, y el Mensajero-Real Murcia, con el histórico club murciano presidido por el exfutbolista Pedro León.

También sobresale el Motril-Recreativo de Huelva, con el Decano del fútbol español, mientras que el Cacereño, otro de los principales aspirantes, se enfrentará al San Pedro.

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Para la configuración de los enfrentamientos, los conjuntos clasificados se distribuirán en cuatro copas conforme a criterios de proximidad geográfica:

En la Copa A (Galicia, Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria y parte del País Vasco): Salamanca-Caudal Deportivo, Bergantiños-Leioa, Compostela-Derio y Santa Marta de Tormes- Vimenor.

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En la Copa B (parte del País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares): Comillas-L'Hospitalet, Badalona-Sestao River Club, San Juan-Terrassa y Binéfar-Porreras.

En la Copa C (Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Canarias): Torrent-Atlético Saguntino, Talavera de la Reina-Navalcarnero, San Fernando-Orihuela y Mensajero-Real Murcia.

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En la Copa D (Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla): Motril-Recreativo de Huelva, Melilla-Conil, Sporting de Ceuta-Dos Hermanas 1971 y Cacereño-San Pedro.

Para determinar al campeón, el ganador del cuadro A se medirá al del B, mientras que el del C hará lo propio con el del D. Los cuatro semifinalistas obtendrán, además, una plaza en la Copa del Rey. EFE

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