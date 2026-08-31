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Jugadores argentinos muestran su agradecimiento a Messi tras su retirada de la selección

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Buenos Aires, 31 ago (EFE).- Ángel di María, Leandro Paredes y otras figuras de la selección argentina mostraron este lunes su agradecimiento a Lionel Messi tras anunciar que se retira de la Albiceleste.

"Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo", escribió en su perfil de Instagram Di María, compañero de Messi en la selección durante casi 20 años.

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El actual futbolista del Rosario Central destacó además la decisión de la 'Pulga' de optar por vestir la camiseta celeste y blanca, cuando podría haber elegido jugar para España: "Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías a ver elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia".

Leandro Paredes, que al igual que Di María integró junto a Messi el plantel campeón mundial en Qatar 2022, también se pronunció en redes sociales: "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

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Otro de los utilizó las redes sociales para expresarse sobre la retirada de Messi de la Albiceleste fue el mediocampista Rodrigo de Paul, compañero suyo en la selección y en el Inter Miami: "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Sos eterno".

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección", añadió De Paul, destacando el papel de Messi tanto dentro como fuera del campo.

Messi también fue elogiado por otros compañeros de la selección, como Nicolás Tagliafico, así como por clubes del fútbol argentino como el River Plate, que publicó una imagen de un aficionado levantando la camiseta número 10 celeste y blanca del ídolo en un partido del club en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El futbolista de 39 años anunció este lunes su retirada de la Albiceleste y explicó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". EFE

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