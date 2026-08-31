Hoy será noticia. Martes, 1 de septiembre

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez convoca este martes el Consejo de Seguridad Nacional antes de aprobar ayudas para Ceuta

Madrid (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado por segunda semana consecutiva una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros que aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y en el que participarán 17 ministros.

PUBLICIDAD

La nueva reunión de este órgano encargado de asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, se produce justo una semana después de la primera que mantuvo el Consejo tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta.

DERECHOS SOCIALES

Una nueva norma facilitará el día a día de las personas con dificultades de comprensión

Madrid (EFE).- El Gobierno aprobará este martes un reglamento que facilitará el acceso de las personas con dificultades de comprensión, como las que tienen discapacidad cognitiva o migrantes que no hablan las lenguas del Estado, a ámbitos esenciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, transportes, justicia o unas elecciones.

PUBLICIDAD

El real decreto alumbrado por el Consejo de Ministros a instancias del Ministerio de Derechos Sociales constituye un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva con el que se asegurará el ejercicio pleno de los derechos y deberes de ciudadanía de estas personas, así como la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

TURISMO EXTRANJEROS

El INE publica las cifras de entrada de turistas extranjeros

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes la cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado del pasado mes de julio, ya en pleno verano.

PUBLICIDAD

En el primer semestre del año llegaron 46,56 millones de visitantes internacionales que se gastaron 63.836 millones de euros, un 7 por ciento más.

AMETIC ENCUENTRO

Segunda jornada del Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones

Santander (EFE).- Datos, inteligencia artificial e infraestructura digital protagonizan este martes la segunda jornada del 40 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones.

PUBLICIDAD

Edición que pone el acento en la justicia, las empresas y el contexto geopolítico.

MALTRATO ANIMAL

Se inicia el juicio por maltrato animal contra el propietario de un criadero de perros

Burgos (EFE).- El Juzgado de lo Penal nº 2 de Burgos acoge desde este martes el juicio por maltrato animal contra el propietario de un criadero de perros en el que se hacinaban decenas de animales en pésimas condiciones junto a cadáveres de cachorros.

PUBLICIDAD

El juicio se inicia después de que el acusado fuera detenido en febrero en Venezuela y extraditado para ser juzgado en España.

SILVIO RODRÍGUEZ

Silvio Rodríguez inicia en Barcelona su esperada gira por España

Barcelona (EFE).- El icónico trovador cubano Silvio Rodríguez, uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea, inicia su esperada gira por España, en la que celebra más de 50 años de carrera, con un concierto en el Liceu.

PUBLICIDAD

Silvio Rodríguez repasará sobre el escenario sus grandes éxitos y presentará temas de su último álbum, 'Quería saber', aparecido en 2024.

EL TIEMPO

Estabilidad en la península y Baleares con lluvias débiles en algunas zonas

Madrid (EFE).- Este martes se mantendrá la situación de estabilidad en la mayor parte de la península y Baleares, aunque es probable que se produzcan precipitaciones débiles en el noroeste y en zonas del tercio este peninsular y de los Pirineos.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que hoy continuará la situación de estabilidad con cielos poco nubosos en la mayor parte del territorio, aunque se mantendrán algo cubiertos en Galicia y el Cantábrico, donde podrá haber alguna precipitación débil.

EFE

plv