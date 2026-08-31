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Flick: "No creo que fichemos a nadie más, pero veremos"

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Barcelona, 1 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, apuntó este domingo, tras la victoria ante el Rayo Vallecano (5-2), que no cree que llegue ningún jugador más en el último día de mercado más allá de la oficialidad del fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, que estuvo presente en el Spotify Camp Nou.

"No creo (que venga nadie más). Ya veremos, pero no lo creo", zanjó el técnico alemán desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou al ser preguntado por si esperaba algún refuerzo más en las próximas horas.

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En esta línea, el técnico del cuadro catalán reconoció que ya ha hablado con el jugador de Sao Paulo, y vaticinó que es "un buen fichaje" que se adapta a lo que necesitaban en esa demarcación.

"Venía de lesión, pero yo creo que está bien. Estaba un poco sorprendido de tener la oportunidad de ficharle. Me gusta como juega, me gusta su estilo y creo que encaja perfectamente con nuestro estilo. Nos puede ayudar muchísimo", explicó.

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En lo estrictamente deportivo, Flick restó importancia al dato de 12 goles en 3 partidos, lo que equivale a una media de cuatro tantos por encuentro, ya que, a su juicio, "lo más importante son los tres puntos" tras un partido en el que destacó la actuación de su equipo en la primera mitad.

"En la primera mitad jugamos muy bien, en la segunda parte el rival presionó muy bien, sufrimos, pero la reacción tras el primer gol y el segundo del Rayo fue muy buena", destacó.

Asimismo, el técnico del conjunto azulgrana destacó la actuación de los dos grandes protagonistas, Lamine Yamal, de quien destacó que "siempre quiere mejorar", y de Raphael Dias 'Raphinha', a quien catalogó de "jugador de clase mundial".

"Es uno de los que tienen que estar siempre en mi equipo. La situación de ser capitán es muy positiva para él, nos está demostrando lo que necesitamos de él. Hoy han pasado muchas cosas que me han alegrado, estoy contento, y lo digo de nuevo, no es fácil. Como jugamos como equipo es fantástico", apuntó sobre el barsileño. EFE

avm/vmc/plv

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